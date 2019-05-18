  • BIST 86.796
  • Altın 248,760
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Aşı Olmadan Kızamığa Yakalanan Hastaların Fotoğrafları

» »
Son derece bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık olan kızamık, önlemler alınmazsa öldürücü boyutlara ulaşabilir.
Aşı Olmadan Kızamığa Yakalanan Hastaların Fotoğrafları

Aşı tartışmalarının gündem konusu olduğu günümüz şartları göz önüne alındığında, konuya azami önemi göstermekte fayda var. Kanıtlarla konuşuyoruz.

  • Uyarı: Haberde yer alan fotoğraflar, bazı okuyucularımız için rahatsız edici olabilir.

Özellikle aşı tartışmalarının sıklıkla yaşandığı son dönemlerde, aşıyla ve hastalıklarla ilgili yeni haberler ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı ve sağlık görevlilieri, sık sık aşı olmamanın önemi hakkında uyarıda bulunuyorlar. 

Aşı olmamak konusunda medyada ve internette yer alan asparagas haberlere aldanmamak, özellikle çocukluk çağlarında bazı önemli aşıları yaptırmak gerekiyor. Bugün kızamık hastalığına aşı olmadan yakalanan bireylere göz atarak, durumun vehametini bir kez daha ortaya koyuyoruz.

Kızamık bir hayli bulaşıcı bir virüstür. Korunmasız kişilerin %90'ına bulaşabilir:

Kızamığın etkileri sıklıkla gözlerde kırmızılık ve sululuk ile ortaya çıkar. Ardından yüzde ve boyunda oluşmaya başlayan döküntüler, zamanla vücuda yayılır:

Kızamık olan insanlar ışığa duyarlı olabilir. Ayrıca kızamığa yakalanan her 1000 kişiden birinin ölme ihtimali bulunur:

Çocukların çoğu kızamıktan kurtulur, ancak zayıflayabilirler Enfeksiyonlara karşı savunmasız kalabilirler. Sıklıkla görülen komplikasyonlar; beyin hasarı, körlük, sağırlık ve kronik zatürre olabilir:

Bir popülasyonda yeterince, aşılanmış insan varsa kızamık virüsünün yayılma şansı yoktur. Ancak uzmanlar, kızamığın geçmişte olduğu gibi tekrar tehlikeli bir sorun haline gelmesinden endişeleniyor. İnsanların hayati öneme sahip bu konuya azami önemi göstermeleri, hem kendilerinin ve çocuklarının sağlıkları hem de toplumun sağlığı açısından bu konuda en doğru şekilde hareket etmeleri gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yürümek yeterli değil; hızlı yürümek gerek!17 Mayıs 2019 Cuma 12:12
  • Yatarken 15 dakikada uykuya dalamıyorsanız....16 Mayıs 2019 Perşembe 23:59
  • Alerjiden korunmanın 9 kolay yöntemi16 Mayıs 2019 Perşembe 23:00
  • Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltıyor!15 Mayıs 2019 Çarşamba 23:59
  • Sivilce lekelerine mucize çözüm15 Mayıs 2019 Çarşamba 17:58
  • Donör Süheyla Osmanoğlu’ndan, Almanya’daki hastaya ikinci kez uzanan yardım eli15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:53
  • Evrim, kanser araştırmasında yeni tedavilerin yolunu açabilir15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:11
  • Gaz ve şişkinlik neden olur farkında olmadan fazla yuttuğunuz havaya dikkat!14 Mayıs 2019 Salı 23:59
  • Kabızlık neden olur tedavisi nasıl yapılır?14 Mayıs 2019 Salı 23:00
  • Boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulmasına bitkisel öneriler…14 Mayıs 2019 Salı 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti