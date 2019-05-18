Aşı Olmadan Kızamığa Yakalanan Hastaların Fotoğrafları

Son derece bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık olan kızamık, önlemler alınmazsa öldürücü boyutlara ulaşabilir.

Aşı tartışmalarının gündem konusu olduğu günümüz şartları göz önüne alındığında, konuya azami önemi göstermekte fayda var. Kanıtlarla konuşuyoruz.

Uyarı: Haberde yer alan fotoğraflar, bazı okuyucularımız için rahatsız edici olabilir.

Özellikle aşı tartışmalarının sıklıkla yaşandığı son dönemlerde, aşıyla ve hastalıklarla ilgili yeni haberler ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı ve sağlık görevlilieri, sık sık aşı olmamanın önemi hakkında uyarıda bulunuyorlar.

Aşı olmamak konusunda medyada ve internette yer alan asparagas haberlere aldanmamak, özellikle çocukluk çağlarında bazı önemli aşıları yaptırmak gerekiyor. Bugün kızamık hastalığına aşı olmadan yakalanan bireylere göz atarak, durumun vehametini bir kez daha ortaya koyuyoruz.

Kızamık bir hayli bulaşıcı bir virüstür. Korunmasız kişilerin %90'ına bulaşabilir:

Kızamığın etkileri sıklıkla gözlerde kırmızılık ve sululuk ile ortaya çıkar. Ardından yüzde ve boyunda oluşmaya başlayan döküntüler, zamanla vücuda yayılır:

Kızamık olan insanlar ışığa duyarlı olabilir. Ayrıca kızamığa yakalanan her 1000 kişiden birinin ölme ihtimali bulunur:

Çocukların çoğu kızamıktan kurtulur, ancak zayıflayabilirler Enfeksiyonlara karşı savunmasız kalabilirler. Sıklıkla görülen komplikasyonlar; beyin hasarı, körlük, sağırlık ve kronik zatürre olabilir:

Bir popülasyonda yeterince, aşılanmış insan varsa kızamık virüsünün yayılma şansı yoktur. Ancak uzmanlar, kızamığın geçmişte olduğu gibi tekrar tehlikeli bir sorun haline gelmesinden endişeleniyor. İnsanların hayati öneme sahip bu konuya azami önemi göstermeleri, hem kendilerinin ve çocuklarının sağlıkları hem de toplumun sağlığı açısından bu konuda en doğru şekilde hareket etmeleri gerekiyor.