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Aşı olmayan 800 personel ücretsiz izne gönderildi

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Kanada merkezli havayolu şirketi Air Canada'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı olmayı reddeden çalışanlara yaptırım uygulanıyor.
Aşı olmayan 800 personel ücretsiz izne gönderildi

Kanada merkezli havayolu şirketi Air Canada'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı olmayı reddeden çalışanlara yaptırım uygulanıyor.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Michael Russo, yaptığı açıklamada, çalışanların çoğunun Covid-19 tedbirlerine uygun olarak tam olarak aşılandığını söyledi.

Global News'in haberine göre Russo, "Çalışanlarımız üzerine düşeni yaptı, şu anda yüzde 96'nın üzerinde kişi tam aşılı. Aşı yaptırmayan ya da tıbbi ve diğer gerekçelerle muafiyet almamış çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı" dedi.

Haberde, ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sayısının 800 olduğu belirtildi.

Ekim ayının başlarında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 30 Ekim'den itibaren hava, demiryolu ve nakliye şirketlerine çalışanlarına yönelik aşı politikaları oluşturmaları talimatını vermişti.

Kanada'da salgının başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 720 bin 325 Covid-19 vakası tespit edildi, 29 bin 56 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede en az 58 milyon 756 bin 154 doz Covid-19 aşısı uygulandı ve bu da ülke nüfusunun yüzde 78'inin aşılandığı anlamına geliyor.

Kaynak: Sputnik

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