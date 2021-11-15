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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Aşı olmayana ev hapsi, aşı olana 30 dakika bedava seks

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Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi.
Aşı olmayana ev hapsi, aşı olana 30 dakika bedava seks

Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yasağı ihlal edenler bin 450 euroya varan cezalarla karşı karşıya kalacak. Öte yandan, Avusturya’da insanları aşıya teşvik etmek için ilginç uygulamalar da gündeme geliyor.

Viyana’da bir genelev, aşı olanlara seçtikleri bir kadınla 30 dakika bedava seks imkanı sunulacağını duyurdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genelev, koronavirüs aşı merkezine dönüştürüldü. Viyana'daki Fun Palast'ta hemşire kostümü giyen bir kadın, aşı olmak isteyenleri karşılıyor.

Aşı olanlara başka bir aşı merkezinde aşı olmuşlar gibi sertifika ve aşı kartı da veriliyor. Fun Palast'ın Direktörü Christoph Lielacher, Reuters'a yaptıkları açıklamada, yeni girişimlerini geçen hafta hükümetin aşısız insanların restoran ve kafelere girmesini yasaklamasının ardından başlattıklarını ve çok popüler olduklarını söyledi.

Fun Palas, kasım sonuna kadar her pazartesi 16.00-22.00 arasında gelenlere istedikleri takdirde aşı yapıyor. Genelevde aşı olanlara 'VIP kulüpte' istedikleri bir seks işçisiyle ücretsiz 30 dakika veriliyor.

Reuters’ın fotoğraf çekimi sırasında Gerhard isimli bir adam aşı oldu.

Laskans, genelevin yaptığı kampanyanın da işe yaradığını belirterek, "Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinden beri insanlar aşı olmak için koşuşturuyor. Bugün çok sayıda insan aşı olmaya geldi" dedi.

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