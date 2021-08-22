Aşı olmayın diyen ünlü radyocu Covid nedeniyle yaşamını kaybetti

ABD'de Tennessee'deki muhafazakar bir radyo sunucusu olan ve aşı olmayı reddeden ve ardından takipçilerini Covid-19 ile hastaneye kaldırıldıktan sonra aşı olmaya çağıran Phil Valentine, öldü.
Philip Carr Valentine, Amerikalı muhafazakar bir talk-radyo sunucusu, yazar ve aktördü. Nashville, Tennessee'deki bir Cumulus Medya istasyonu olan WWTN'de günlük olarak yayın yapıyor. Tennessee'de önerilen bir devlet gelir vergisine karşı protestolara öncülük etmesiyle biliniyordu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.