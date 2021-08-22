Aşı olmayın diyen ünlü radyocu Covid nedeniyle yaşamını kaybetti

Tennessee'deki muhafazakar bir radyo sunucusu olan ve aşı olmayı reddeden ve ardından takipçilerini Covid-19 ile hastaneye kaldırıldıktan sonra aşı olmaya çağıran Phil Valentine, öldü.

ABD'de Tennessee'deki muhafazakar bir radyo sunucusu olan ve aşı olmayı reddeden ve ardından takipçilerini Covid-19 ile hastaneye kaldırıldıktan sonra aşı olmaya çağıran Phil Valentine, öldü.

Philip Carr Valentine, Amerikalı muhafazakar bir talk-radyo sunucusu, yazar ve aktördü. Nashville, Tennessee'deki bir Cumulus Medya istasyonu olan WWTN'de günlük olarak yayın yapıyor. Tennessee'de önerilen bir devlet gelir vergisine karşı protestolara öncülük etmesiyle biliniyordu.