  • BIST 1.427
  • Altın 514,889
  • Dolar 8,4498
  • Euro 10,3093
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Aşı pasaportu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli

» »
Avrupa Birliği'nin Mart ayından beri üzerinde çalıştığı aşı pasaportu ya da AB yetkililerinin verdiği adıyla "Dijital Covid Sertifikası" seyahatin yeni geleceği olacak.
Aşı pasaportu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde liderler birlik çapında Covid-19 pasaportunun başlatılmasına onay verdi.

AB yetkilileri, "Dijital Covid Sertifikası" adını verdikleri uygulamanın 1 Temmuz'dan itibaren kullanılması planlanıyor.

Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen bu hafta sonuna kadar 300 milyondan fazla doz aşının yapılacağını ve önümüzdeki ay bu sayının 400 milyona çıkacağını duyurdu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Gittikçe AB çapında özgürce hareket edebilme ehliyetine kavuşacağız" diye konuştu.

Aşı pasaportu hakkında

AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz hafta haziran ortasından itibaren bir çeşit Covid aşı sertifikasının yürürlüğe girmesi üzerinde anlaşmıştı.

Von der Leyen teknolojik sebeplerden ötürü ertelenen uygulamanın altyapısının 1 Haziran itibarıyla hazır olacağını söyleyerek konuya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklık getirdi.

AB geçtiğimiz günlerde AB onaylı iki doz aşı yaptıran üçüncü ülke vatandaşlarının girişine izin veren uygulamayı kabul etmişti. Bu iki girişim sayesinde AB'de bu yılki turizm sezonunun canlandırılması amaçlanıyor.

Yunanistan, İspanya ve Hırvatistan gibi ekonomileri büyük ölçüde turizm gelirine dayalı olan AB üyelerinin bu uygulama konusunda hayli istekli olduğu bildiriliyor.

AB Covid Dijital Sertifikası, sahip olan kişinin aşı durumunu veya Covid-19 enfeksiyonu geçirdiği ya da Covid-19 testinin sonucunu gösterecek.

Zorunlu değil ama zorunlu

Accenture genel müdürü Mike Tansey, geçen ay CNBC'nin Global Traveler ekibine Singapur'un Changi Havaalanı'nda Covid öncesi günlük yolcu sayısına atıfta bulunarak şöyle konuşmuştu:

"180.000 kişinin kontrol edilmesi ve doğrulanması gereken bir kağıt parçası sunması halinde sahneyi hayal edin."

Tansey, aynı zamanda kapsamlı testlere ve "acımasız" karantinalara atıfta bulunarak, "Hükümetler bir tanesine sahip olmanız gerektiğini söylemeyebilirler, ancak olmamanın sonuçları o kadar saçma olacak ki seyahat etmeye değmeyecek" dedi.

Güvenlik endişeleri neler?

Tansey düşüncesinde yalnız değil. Diğer uzmanlar, dijital sağlık pasaportlarının uluslararası seyahate devam etmenin en hızlı ve en etkili yolu olabileceği konusunda hemfikir.

Florida Gulf Coast Üniversitesi Lutgert İşletme Fakültesi'nde yönetim profesörü olan Dr. Jase Ramsey, benimseme olasılığının "çok yüksek" olduğunu kabul etti.

Ancak, güvenlik ve kişisel verilerle ilgili endişelerin, tüketicileri dijital sağlık geçişlerini fiziksel alternatiflerine göre daha az kabul ettirebileceğini belirtti.

Ramsey, "Sağlık kayıtlarını saklayan herhangi bir uygulamada olduğu gibi, gizlilik ve dolandırıcılık endişeleri olacaktır" dedi.

Bu arada, bazı uzmanlara göre seyahat edenlerin direncinin abartılma riski de var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya, 7 Haziran'dan İtibaren Kovid-19 Aşısı Olan Herkese Sınırlarını Açacak22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:42
  • Biyologlar Derneği: Çevrenin korunmaya ihtiyacının olmadığı bir Dünya’da yaşamak istiyoruz!22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:13
  • Avrupa Birliği Aşı Pasaportu Üzerinde Anlaştı21 Mayıs 2021 Cuma 09:18
  • Fas'ta İspanya'nın Ceuta Kentinde Geçmek İsteyen Gençler İle Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma Çıktı20 Mayıs 2021 Perşembe 10:44
  • Fransız polisler, Meclis binası önünde hükümeti protesto etti, İçişleri Bakanı'nı yuhaladı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:04
  • Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi savunma bakanlarından iş birliği mesajı19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:14
  • Avrupa Parlamentosu, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:04
  • AB Ülkeleri Kovid-19 Aşısı Yaptıranlara Sınırları Açmaya Hazırlanıyor19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:55
  • AB sınırlarını iki doz aşılanan ziyaretçilere açma kararı aldı19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:42
  • Ermenistan, AİHM'e Dağlık Karabağ'daki çatışmalar yüzünden Türkiye aleyhine başvuruda bulundu19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti