  • BIST 98.455
  • Altın 219,530
  • Dolar 5,3279
  • Euro 6,0542
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

Aşı reddinde en büyük etken sosyal medya

» »
Aşı reddi rakamları 2011 yılında 183 iken, 2016´da 12 bine, 2017´de ise 23 bine çıktı. Uzmanlar aşı reddi konusunda kırmızı alarm verirken, bu duruma neden olan en büyük etkenin sosyal medyada yer alan yanlış bilgiler olduğunun altı çizildi.
Aşı reddinde en büyük etken sosyal medya

Uzmanlar aşı reddi nedeniyle endişeli. Bu durum aşılanmamış çocuklar kadar aşılanmış çocuklarında sağlığını tehdit ediyor.

Sosyal medyada aşı reddini onaylar nitelikte yazılar yayınlanırken, ailelerin de konu ile ilgili güvenilir olmayan kaynaklardan bilgi erişimi sağlaması doğru bilinen aşı reddine olan ilgiyi arttırdığını ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Gökçe Çiçek, aşı reddini onaylar nitelikte yapılan yayınların hata olduğunun farkına varılarak bazı çalışmaların geri çekilmeye başlandığını bildirdi.

Çağımızda internet ile bilgiye erişimin kolay olduğunu ifade eden Öğretim Görevlisi Gökçe Çiçek, ancak kaynağı güvenilir olmayan bilgiye ulaşımının da tehlikeli sonuçlar doğuracağının altını çizerek, “İnternet yanlış bilginin sosyal medyada doğru bilgi gibi dolaşmasına neden oluyor” dedi.

ZARAR YOK, BAZI YAN ETKİLER MEVCUT

Aşıların zararlı olmadığına fakat bazı yan etkilerinin olabileceğine dikkat çeken Öğretim Görevlisi Çiçek, ” Zarar vericilik söz konusu değil. Ateş, döküntü gibi yan etkilerle karşı karşıya kalınabiliyor ancak bağışıklama ile kişi ya ilgili hastalığa hiç yakalanmıyor ya da yakalansa bile ölümle sonuçlanabilecekken hastalığın hafif belirti ve bulgular ile atlatılması sağlanmış oluyor” şeklinde açıklamada bulundu.

GRİP ARTIŞINA ‘GÖÇ’ ETKİSİ

Gripte artışın nedenlerini açıklayan Öğr. Gör.Çiçek, “Ülkelerinde aşı takvimi ulusallaşmamış yerlerden aldığımız göçler de bu noktada etkili oluyor. Aşılanmamış çocuklar ülkemize gelerek okullarda, alışveriş merkezlerindeve birçok kamusal alanda bulaşa yol açıyor. Elimine edilmiş hastalıkların tekrar görülebileceğine yönelik tehdit altındayız”diye konuştu.

KORKUTUCU SALGIN SENARYOSU

Büyük salgınların kapıda olduğunu sözlerine ekleyen Öğr. Gör. Çiçek şunları söyledi:

“Aşı reddine devam edilirse büyük salgınlar kapıda gibi görünüyor. İnsanlar okudukları yazıların güvenilir kaynak özelliğini taşıdığından emin olmalı. Sosyal medyada karşılarına çıkan her bilgiye inanmayıp sorgulayıcı yaklaşılmalı. Şu da unutulmamalıdır ki ebeveynlerin aşı reddi kendileri için verdikleri bir karar değil, küresel anlamda hepimizi etkiler nitelikte.Bu konuda ebeveynlerindaha hassas olması gerekiyor.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞI REDDİNİN NEDENLERİNİ SORGULAMALI”

“2018 yılında yapılan çalışmalarda sosyal medya, bilgilendirme eksikliği, yan etkiler, din, politika, gibi faktörler aşı reddinde etkin rol oynuyor.

Ebeveynler aşı takvimine çocukları doğduktan itibaren dahil oluyorlar. İlk sıcak temas ebeveynler ve sağlık çalışanları arasında gerçekleşiyor.Aşı reddinin rakamlarının gerilemesi aşamasında hemşirelere, çocuk doktorlarına ve kadın doğum uzmanlarına büyük yük düşüyor. Bu aşamada sağlık çalışanlarının ebeveynlerin neden aşı reddine gittiğini sorgulaması ve onların itirazlarını dinleyip en doğru bilgiyi ulaştırması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz” şeklinde bilgilendirmelerde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu hastalığa dikkat!18 Ocak 2019 Cuma 12:10
  • Hamilelikteki kaşıntılar ihmale gelmez!18 Ocak 2019 Cuma 12:05
  • Laboratuvarda insan damarları büyütüldü18 Ocak 2019 Cuma 11:55
  • Aksoylu: Bebeğinize meyveli yoğurt vermeyin18 Ocak 2019 Cuma 11:50
  • Dünyayı kurtaracak diyet açıklandı17 Ocak 2019 Perşembe 19:05
  • Sporcu gıdalarına "kreatin" sınırı17 Ocak 2019 Perşembe 18:12
  • Aşı karşıtı hareket, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, iklim değişikliği gibi küresel tehlikeler listesine eklendi17 Ocak 2019 Perşembe 17:29
  • Sırt ağrısı sebebiyle koluna 18 ay boyunca kendi spermini enjekte etti17 Ocak 2019 Perşembe 17:24
  • Alkol zehirlenmesi geçiren hasta 4.5 litre birayla kurtarıldı17 Ocak 2019 Perşembe 17:06
  • Güzel bacakların en büyük düşmanı varis!17 Ocak 2019 Perşembe 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti