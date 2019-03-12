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Aşı reddine karşı hereket başladı: Aşı yoksa okul da yok

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İtalya aşıları tamamlanmamış çocukları okullara kabul etmeyeceklerini duyurdu. Çocuklarını aşısız olduğu halde okula gönderen aileler 500 euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek.
Aşı reddine karşı hereket başladı: Aşı yoksa okul da yok

Bir süredir zorunlu aşıyı tartışan İtalya, özellikle geçen yıl kızamık vakalarındaki hızlı artışın ardından yasal düzenlemeyi gündeme getirdi. Yeni kurallara göre, altı yaşına kadar çocukların aşı yaptırdığına dair resmi bir belge yoksa bu çocuklar yuvalara ya da anaokullarına kabul edilmeyecek.

6 ila 16 yaş arasındaki çocuklara okul yasağı getirilmeyecek, ancak çocuklarını aşısız olduğu halde okula gönderen aileler 500 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

 

BAKAN, SÜREYİ UZATMAYI KABUL ETMEDİ

Düzenleme konusunda bir hayli ciddi olan Sağlık Bakanlığı, aşıların tamamlanması gereken son tarihi uzatmayı da kabul etmedi. Süre 10 Mart'ta doldu.

Sağlık Bakanı Giulia Grillo, "Kurallar basit, aşı yoksa okul yok" dedi.

Bologna'da 5000 kadar çocuğun geçerli aşı belgesi olmadığı belirtilirken, bazı okulların ailelere uzaklaştırma yazısı gönderdiği kaydedildi.

 

YENİ DÜZENLEMEYE YÜZDE 95 HEDEFİNE YAKLAŞILDI

İtalyan kamuoyunda, önceki Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin'e atfen ‘Lorenzin yasası' olarak anılan yasal düzenleme çocukların okula başlamadan önce zorunlu aşıları tamamlamasını öngörüyordu. Bu aşılar kızamık, kızamıkçık, çocuk felci, suçiçeği ve kabakulak hastalıklarını kapsıyordu.

Ancak buna rağmen İtalya, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen yüzde 95 aşılama hedefine ulaşamadığı için yeni düzenlemeyi devreye soktu. İtalya'da bu oran yasadan önce yüzde 80 olarak açıklanmıştı.

Yetkililer son düzenlemeyle, 2015 doğumlu çocuklarda yüzde 95 hedefine neredeyse yaklaştıklarını duyurdu.

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