Aşı sertifikası: Avrupa Birliği'nde 'Covid seyahat sertifikası' dönemi 1 Temmuz'da başlayacak

AB ülkelerinde yaşayanlar 1 Temmuz'dan itibaren koronavirüse karşı aşılandıklarını, testlerinin negatif çıktığını ya da son 6 ayda Covid-19 geçirdikleri için kanlarında antikor oluştuğunu gösteren bir sertifikayla AB içinde sorunsuz seyahat edebilecek.

Birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu tarafından önerilen düzenleme ile ilgili olarak bir süredir yoğun müzakereler gerçekleştiriliyordu.

Üye devletlerin temsilcileri, Avrupa Komisyonu ve AP tarafından yürütülen görüşmeler Perşembe akşamı anlaşmayla sonuçlandı.

Buna göre AB sınırları içinde yaşayan kişilerin kısıtlamalardan etkilenmeden rahatça seyahat edebilmesini sağlayacak "Covid seyahat sertifikası" 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Sertifika, 12 ay boyunca geçerli olacak.

Akıllı telefonlardaki QR kodu ya da kağıt bir belgeden oluşan sertifikada, aşılama durumu, o ana kadar kaç doz aşının uygulandığı, son 6 ayda enfeksiyon geçirilmesi sonucu kanda bağışıklık oluştuğu ya da son 72 saatte yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığına ilişkin bilgiler yer alacak.

AB üyesi bir ülke hangi aşıları kabul edeceğine kendisi karar verecek

AB üyesi ülkeler Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarını kabul edecekler. Bunun dışındaki aşılarda ise inisiyatif üye devletlere bırakıldı.

Ülkeler, hangi aşıları kabul edeceğine kendisi karar verecek. Örneğin Rus Sputnik V aşısı olan Macaristan vatandaşları, Hollanda tarafından kabul edilmeyecek.

Ama komşu ülke Belçika, Rus aşısı yaptıranlara da Covid seyahat sertifikası aracılığıyla kapıları açacağını açıkladı.

Üye devletler, isterlerse tek doz aşı yaptırmış ancak ikinci doz için bekleyen kişilerin serbestçe seyahat etmesine de izin verecek.

Henüz aşı olmayan kişilere, yolculuk öncesi PCR testleri ücretsiz olmayacak. AP, eşitsizliği önlemek için testlerin ücretsiz olmasını istiyordu. Ancak Hollanda ve İspanya'nın itirazları üzerine bu öneri kabul edilmedi.

Avrupa Komisyonu düşük gelirli, iş veya eğitim için düzenli sınır geçmek zorunda kalanlar için PCR testlerini daha ekonomik hale getirmek amacıyla 100 milyon euroluk bir bütçe ayıracak.

AB üyesi ülkeler virüsün yayılmasını önlemek için enfeksiyonların yükseldiği üye devletlerden gelen kişilere yönelik 5 günlük zorunlu karantina uygulamasını da hayata geçirebilecek.