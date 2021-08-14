Aşı sertifikasına "e-mail" formülü

KKTC’deki “aşı sertifikası sorununa çözüm” talepleri üzerine, konunun insani boyutunu göz önüne alarak değerlendiren Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail yoluyla güneyden aşı sertifikası alabileceğini duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail yoluyla güneyden aşı sertifikası alabileceğini duyurdu.

Yenidüzen Gazetesi’nde yayınlanan, Politis Gazetesi’nin haberine göre Kıbrıs’ın kuzeyinden gelen “aşı sertifikası sorununa çözüm” talepleri, konunun insani boyutu göz önüne alınarak değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail adresine gönderecekleri dilekçeler yoluyla güneyden aşı sertifikası almasına karar verdi.

Sınırlı bir süre için geçerli olacak uygulamada, talep edilen bilgileri verilecek mail adresine gönderenlerin AB’de tanınan aşı sertifikası alabileceğini duyurdu.

İşlemler için kullanılacak e-mail adresi henüz açıklanmadı.

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AB Dijital Aşı Sertifikası Konusunda Cumhurbaşkanlığı Açıklaması

Tüm geçiş kapılarının iki tarafın Covid-19'la mücadele kapsamında uyguladığı kuralların uyumlaştırılmasıyla 4 Haziran 2021 tarihinde yeniden işlevsel hale getirilmesinin ardından önemli bir diğer konu olan aşı sertifikaları

hususu görüşülmeye başlanmıştı.

İki taraflı Sağlık Teknik Komitesinde etraflıca ele alınan bu konu kapsamında, öncelikle geçiş kapılarına dair aşılarını tamamlamış kişilerin geçiş koşulları düzenlenmiş, iki tarafta yapılan aşıların ardından iki tarafın Sağlık otoriteleri tarafından verilen sertifikaların geçerli olduğu konusunda anlaşmaya varılmış ve bu sertifikalarını ibraz eden kişilerin

geçiş koşulları aşı yaptırmamış olanlardan ayrılmıştı.

İlgili Teknik Komitenin yanı sıra Cumhurbaşkanımızın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında aşı sertifikaları konusunda yoğun temas gerçekleştirilmiştir. Bu temaslar

kapsamında aşı sertifikalarının yanında, ülkemizde uygulamaya konulan "Adapass" dijital aşı sertifikası ve Güney Kıbrıs'ta kullanımda olan "Safe-pass" uygulamalarının geçiş kapılarında okunması suretiyle bu

geçişlerin daha pratik olarak gerçekleştirilebileceği de ele alınmıştı.

Bilindiği üzere özellikle yüksek öğrenimlerini yurtdışında sürdüren öğrencilerimizin pandemi koşullarında gidecekleri ülkelerde karantinaya tabi olmadan seyahat edebilmelerine ilişkin AB'nin dijital aşı sertifikası "Green-Pass"a erişimi de etraflıca ele alınmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde Halkımızın günlük yaşamını etkileyen konularda girişimlere

devam edilmiş, kişisel verilerin korunması yasası kapsamında ve yasanın emrettiği hükümler çerçevesinde çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız'ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı nezdinde yaptığı girişim olmak üzere, teknik düzeyde, AB Komisyonu üst düzey yetkilileri, Birleşik Krallık Yüksek Komiserliği yetkilileri, Birleşmiş Milletler ve ilgili diğer kesimlerle çok taraflı diplomasi yürütülmüştür.

Buna göre ilgili kişiler yaptırdıkları aşıları AB aşı sertifikasına kaydettirmek için Sağlık Bakanlığımız tarafından verilen aşı sertifikasını veya dijital aşı sertifikasını kullanabilecektir.

Bu çalışmalar kapsamında Kıbrıs Rum muhataplarımıza önerimiz, Sağlık Teknik Komitesince belirlenecek bir elektronik adrese istenen bilgi ve Sağlık Bakanlığımızın verdiği aşı sertifikası sureti gönderilmek suretiyle AB

dijital aşı sertifikasına kayıt yaptırılmasıydı. Öğrencilerimizin ve ilgili diğer insanlarımızın yaşamlarını ve seyahatlerini kolaylaştırmaya yönelik bu çalışmanın sonucunun da, ortak bir açıklama veya BM'nin yapacağı bir

açıklamayla duyurulmasıydı. Gelinen aşamada Kıbrıs Rum tarafı tek taraflı açıklama yapmayı tercih etmiştir.

Siyasi pozisyon ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla bu insancıl konuda hedefimiz insanlarımızın yaşamlarının kolaylaştırılması olup bu doğrultuda gereken her düzeyde çabalarımıza devam edilecektir.