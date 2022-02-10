  • BIST 2.038,67
  • Altın 786.14714
  • Dolar 13.4694
  • Euro 15.4418
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Aşı Sonrası Antikor Nasıl Yükseltilir?

» »
Aşı Sonrası Antikor Nasıl Yükseltilir?
Aşı Sonrası Antikor Nasıl Yükseltilir?

Bilim insanları grip ya da Kovid-19 aşısı olduktan sonra 90 dakikalık bir egzersiz yapmanın vücudun antikor üretimini iyileştirilebileceğini açıkladı.

Brain, Behavior and Immunity dergisinde yayımlanan makalede yer alan araştırmada, Pfizer-Biontech Kovid-19 ya da grip aşısı yapılan 70 kişinin, aşı olduktan sonra belli süre ile egzersiz yapmaları halinde oluşturdukları bağışıklık yanıtı incelendi.

Iowa Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 18 ila 87 arasında değişen ve ara sıra egzersiz yaptıkları saptanan sağlıklı kişileri laboratuvara grip aşısı olmaları için davet etti.  Yerel Kovid-19 aşılama merkezleri ile irtibata geçerek ilk doz aşılarını olacak 28 kişiye ulaştı.

Aşılar uygulanmadan önce deneklerden kan alıp antikor seviyesini ölçen araştırmacılar, gelişigüzel bir şekilde aşı yapılan kişilerin bazılarından oturmalarını, bazılarından 90 dakika hafif-orta şiddette egzersiz yapmalarını istedi.

AŞI SONRASI YÜRÜYÜŞ ANTİKORU YÜKSELTİYOR!

Araştırmacılar, 90 dakikalık egzersizin bağışıklık hücrelerinin oluşumunu tetikleyen "interferon alfa" isimli maddenin kanda üretimini önemli miktarda artırdığını gösteren, basılmamış önceki çalışmaları baz alarak 90 dakika egzersiz hedefi koydu.

Aşı olduktan sonra 90 dakika egzersiz bisikleti süren ya da hızlıca yürüyen denekler, egzersiz boyunca nabızlarını 120 ila 140 arasında tutmaya çalıştı.

Grip aşısı olan bazı deneklerden de egzersizlerini 45 dakikayla sınırlı tutmalarını isteyen araştırmacılar, aşılardan 2 ile 4 hafta sonra deneklerden kan örneği alarak antikor seviyelerini ölçerek durumu gözlemledi. 

Beklendiği üzere aşı sonrası tüm deneklerde antikor seviyeleri yükselirken, aşı yapıldıktan sonra 90 dakika egzersiz yapan kişilerde antikor seviyelerinin istatistiksel olarak kayda değer derecede çok daha yüksek olduğu saptandı.

Öte yandan 45 dakika egzersiz yapan bireylerde ulaşılan antikor seviyeleri ile egzersiz yapmayanlarda ölçülen antikor seviyeleri arasında bir farklılık gözlemlenmedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özeralp: Bugüne Kadar 83 Kıbrıslı Türk Donör İlik/Kök Hücre Bağışında Bulundu. Bu Bizler İçin de Gurur10 Şubat 2022 Perşembe 15:33
  • Sihirli Mantar Depresyonu Önlüyor10 Şubat 2022 Perşembe 01:33
  • Kanser Uyarısı Veren Belirtiler10 Şubat 2022 Perşembe 01:18
  • Britanya’da Obez Kişilere Kilo Vermesi İçin Aşı Uygulanmaya Başlayabilir10 Şubat 2022 Perşembe 00:52
  • Tırnak Batması Nasıl Önlenir?10 Şubat 2022 Perşembe 00:11
  • Yağlı Cilt Temizliği Nasıl Yapılmalı?09 Şubat 2022 Çarşamba 23:53
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Salgını adil aşı paylaşımıyla bu yıl bitirebiliriz09 Şubat 2022 Çarşamba 23:40
  • Sigara Nasıl Bırakılır, Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolları Nelerdir?09 Şubat 2022 Çarşamba 23:25
  • Tam Tahıllı Besinler Sigarayı Bıraktırıyor!09 Şubat 2022 Çarşamba 23:06
  • DSÖ: Dünya Genelinde Vaka Sayısı Yüzde 17 Azaldı09 Şubat 2022 Çarşamba 22:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti