Aşı Sonrası Antikor Nasıl Yükseltilir?

Bilim insanları grip ya da Kovid-19 aşısı olduktan sonra 90 dakikalık bir egzersiz yapmanın vücudun antikor üretimini iyileştirilebileceğini açıkladı.

Brain, Behavior and Immunity dergisinde yayımlanan makalede yer alan araştırmada, Pfizer-Biontech Kovid-19 ya da grip aşısı yapılan 70 kişinin, aşı olduktan sonra belli süre ile egzersiz yapmaları halinde oluşturdukları bağışıklık yanıtı incelendi.

Iowa Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 18 ila 87 arasında değişen ve ara sıra egzersiz yaptıkları saptanan sağlıklı kişileri laboratuvara grip aşısı olmaları için davet etti. Yerel Kovid-19 aşılama merkezleri ile irtibata geçerek ilk doz aşılarını olacak 28 kişiye ulaştı.

Aşılar uygulanmadan önce deneklerden kan alıp antikor seviyesini ölçen araştırmacılar, gelişigüzel bir şekilde aşı yapılan kişilerin bazılarından oturmalarını, bazılarından 90 dakika hafif-orta şiddette egzersiz yapmalarını istedi.

AŞI SONRASI YÜRÜYÜŞ ANTİKORU YÜKSELTİYOR!

Araştırmacılar, 90 dakikalık egzersizin bağışıklık hücrelerinin oluşumunu tetikleyen "interferon alfa" isimli maddenin kanda üretimini önemli miktarda artırdığını gösteren, basılmamış önceki çalışmaları baz alarak 90 dakika egzersiz hedefi koydu.

Aşı olduktan sonra 90 dakika egzersiz bisikleti süren ya da hızlıca yürüyen denekler, egzersiz boyunca nabızlarını 120 ila 140 arasında tutmaya çalıştı.

Grip aşısı olan bazı deneklerden de egzersizlerini 45 dakikayla sınırlı tutmalarını isteyen araştırmacılar, aşılardan 2 ile 4 hafta sonra deneklerden kan örneği alarak antikor seviyelerini ölçerek durumu gözlemledi.

Beklendiği üzere aşı sonrası tüm deneklerde antikor seviyeleri yükselirken, aşı yapıldıktan sonra 90 dakika egzersiz yapan kişilerde antikor seviyelerinin istatistiksel olarak kayda değer derecede çok daha yüksek olduğu saptandı.

Öte yandan 45 dakika egzersiz yapan bireylerde ulaşılan antikor seviyeleri ile egzersiz yapmayanlarda ölçülen antikor seviyeleri arasında bir farklılık gözlemlenmedi.