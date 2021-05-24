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Aşı Sonrası Ciddi Tromboz Geçiren 39 Yaşındaki İngiliz Kadın Öldü

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Güney Kıbrıs’ta AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra ciddi şekilde tromboz geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan 39 yaşındaki İngiliz kadının öldüğü açıklandı. 
Aşı Sonrası Ciddi Tromboz Geçiren 39 Yaşındaki İngiliz Kadın Öldü

Güney Kıbrıs’ta AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra ciddi şekilde tromboz geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan 39 yaşındaki İngiliz kadının öldüğü açıklandı. 

Rum haber kaynakları, Devlet Sağlık Hizmetleri Basın Sözcüsü Harilaos Harilaou’nun açıklamasına dayanarak, Baf’ta 6 Mayıs’ta aşı olan ve yaklaşık on gün sonra tromboz geçiren İngiliz kadının Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde öldüğünü duyurdu.

Habere göre İngiliz kadın ilk önce Baf Hastanesi’nde, durumunun ciddiyeti nedeniyle de daha sonra Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberde, Farmakoloji Hizmetleri Dairesi’nin, 39 yaşındaki İngiliz kadının, aşılamaya bağlı tromboz geçirip geçirmediğini de araştırdığını ayrıca verilerin Avrupa İlaç Ajansı’na da gönderildiği anımsatıldı.

Devlet Sağlık Hizmetleri Basın Sözcüsü Harilaos Harilaou yaptığı açıklamada, İngiliz kadının ölümünün aşılamayla ilgili olup olmadığının da Avrupa İlaç Ajansı’nın bulguları sonrasında yanıt bulacağını ifade etti.

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