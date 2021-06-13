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Aşı stoku çok ama "Hafta Sonu" KKTC''de aşılama yok!

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Aşı stoku çok ama "Hafta Sonu" KKTC''de aşılama yok!
Aşı stoku çok ama "Hafta Sonu" KKTC''de aşılama yok!

Aşı çok ama "Hafta Sonu" KKTC''de aşılama uygulaması yapılmıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den 50 bin doz Sinovac aşısı ile güney Kıbrıs'tan ise tek doz uygulanabilien Johson&Johnson  aşısının KKTC'ye gelmiş olmasına rağmen Cumartesi ve pazar herhangi bir aşılama işlemi yapılmadığı dikkatlerden kaçmadı.

 

AŞILAMA KAPLUMBAĞA HIZINDA

KKTC aşı sistemine göre aşılama çok yavaş ilerliyor. aşı tablosu ise bir haftadır güncellenmemiş durumda.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ AŞI TABLOSU

Son Güncelleme: 08.06.2021 09:26

139,621 Toplam Yapılan Aşı Sayısı

77,302 1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı

62,319 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı

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T.C. Sağlık Bakanı: Aşıda 40 yaşa kadar indik, randevu alabilirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  40 yaş ve üzerinin aşılanacağını duyurdu. 

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." ifadesini kullandı. 

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