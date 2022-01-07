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Aşı Tablosu Güncellendi

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Aşı Tablosu Güncellendi
Aşı Tablosu Güncellendi

Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Komitesi tarafından “Aşı tablosu” yeniden güncellendi.

65 yaş üstüne 5’inci doz aşılar açıldı. İlk doz aşılarını Sinovac olan 65 yaş üzerine, 4’üncü dozdan 3 ay sonra yeniden Biontech aşı önerildi.

https://haberkibris.com/images2/2022_01/2022_01_07/a%C5%9F%C4%B1%20%C5%9Femas%C4%B1.jpg

Aşıları tamamlanmadan veya hiç aşı olmadan Covid 19 hastalığını geçirmiş kişilerin negatifleşme tarihlerinden 1 ay sonra aşılanmaya başlamaları istendi.

Hastalanmadan 2 doz Sinovac, Astra Zeneca, Moderna, Biontech ve 1 doz Johnson and Johnson aşısı olanlara negatifleştikten 3 ay sonra Biontech aşısı olmaları önerildi.

Sinovac ve Johnson and Johnson aşısının 3’ncü dozunda olanların ise 4’ncü dozun 3 ay sonra biontech olarak yaptırmaları istendi.

 

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