  • BIST 1.394
  • Altın 442,902
  • Dolar 7,9358
  • Euro 9,3379
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Aşı tablosunda ilk veriler yayınlandı

» »
Aşı tablosunda ilk veriler yayınlandı
Aşı tablosunda ilk veriler yayınlandı

Aşı tablosunda ilk veriler yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığımız; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerileri doğrultusunda, Covid-19 salgınının ülkedeki durumu yeniden değerlendirilerek 23.12.2020 tarihinden itibaren 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca alınan tedbir kararlarına aykırı davranan kişiler hakkında aynı yasanın 43’üncü maddesi tahtında idari yaptırımlar uygulanacaktır.

 

İLK RAKAMLAR AÇIKLANDI

İlk verilere göre 1. doz yapılan aşı sayısı 53886 olarak açıklanırken, 2. doz aşı yapılan kişi sayısı ise 44083 olarak açıklandı

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Uzun Covid’: Belirtileri neler, doktora gidince anlaşılır mı, tedavisi var mı?24 Mart 2021 Çarşamba 21:23
  • ‘Uzun Covid’: Belirtileri neler, doktora gidince anlaşılır mı, tedavisi var mı?24 Mart 2021 Çarşamba 21:16
  • Pfizer Covid-19'a Karşı Ağızdan Alınan Antiviral İlacın Klinik Testlerine Başladı24 Mart 2021 Çarşamba 12:48
  • Nijerya, İki Kovid-19 Aşısı Geliştirdi24 Mart 2021 Çarşamba 11:04
  • Dr. Pablo Murcia:''Rhinovirüs yaygın şekilde bulunursa Covid enfeksiyonlarını durdurabilir”23 Mart 2021 Salı 20:44
  • Burası KKTC! 24 saat çalışan Doktora ve Hemşireye ücretsiz yemek yok!23 Mart 2021 Salı 15:46
  • ABD'den Astrazeneca Aşısının Ülkedeki Deney Sonuçlarına İlişkin Açıklama23 Mart 2021 Salı 14:37
  • Soğuk algınlığına yol açan virüsün, koronavirüsü vücuttan atabildiği tespit edildi23 Mart 2021 Salı 12:37
  • Sinovac, Coronavac Aşısının Çocuklarda Etkili Ve Güvenli Olduğunu Belirtti23 Mart 2021 Salı 10:55
  • AstraZeneca aşısının sonuçları açıklandı22 Mart 2021 Pazartesi 15:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti