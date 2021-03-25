Aşı tablosunda ilk veriler yayınlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Bakanlığımız; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerileri doğrultusunda, Covid-19 salgınının ülkedeki durumu yeniden değerlendirilerek 23.12.2020 tarihinden itibaren 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca alınan tedbir kararlarına aykırı davranan kişiler hakkında aynı yasanın 43’üncü maddesi tahtında idari yaptırımlar uygulanacaktır.
İLK RAKAMLAR AÇIKLANDI
İlk verilere göre 1. doz yapılan aşı sayısı 53886 olarak açıklanırken, 2. doz aşı yapılan kişi sayısı ise 44083 olarak açıklandı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.