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Aşı tereddüdünün toplum sağlığını tehdit ettiği pandemi dönemindeki bağışıklamada sağlık çalışanlarının emeğini hiçe sayan, bilim dışı açıklamalar kabul edilemez.

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Aşı tereddüdünün toplum sağlığını tehdit ettiği pandemi dönemindeki bağışıklamada sağlık çalışanlarının emeğini hiçe sayan, bilim dışı açıklamalar kabul edilemez.
Aşı tereddüdünün toplum sağlığını tehdit ettiği pandemi dönemindeki bağışıklamada sağlık çalışanlarının emeğini hiçe sayan, bilim dışı açıklamalar kabul edilemez.

Mevcut sağlık sisteminin ve yönetilmeyen pandeminin yarattığı zorluklara rağmen; toplum sağlığı için gerek bebeklik-çocukluk çağı, okul ve erişkin aşıları gerekse pandemi dönemi COVID-19 aşılarının uygulanması konusunda sağlık çalışanları olarak yoğun emek harcamaktayız. Aklın ve bilimin gösterdiği doğruları eksiksiz uygulamaya çalışan başta birinci basamak ve tüm sağlık çalışanları olarak, Dr. Zafer Kurugöl'ün bir televizyon programında 22 Eylül 2021 tarihindeki açıklamalarını hayretle karşıladığımızı ve sağlık için verdiğimiz çabaların bu şekilde heba edilmesini hak etmediğimizi belirtiyoruz.

Aşı tereddüdünün toplum sağlığını tehdit ettiği pandemi dönemindeki bağışıklamada sağlık çalışanlarının emeğini hiçe sayan, bilim dışı açıklamalar kabul edilemez. Aşı uygulamaları sırasında aşırı iş yükü sonucu ortaya çıktığı iddia edilen tekil bir olaydan yola çıkarak aile sağlığı merkezi ve birinci basamak çalışanlarının suçlanmasını şiddetle reddediyoruz. Merkezi aşı takip sisteminin, kişiye özel barkod ile işlem yapılan ve denetlenen bir sistem olduğunu hatırlatmak isteriz.

Salgından çıkış için elimizdeki vazgeçilmez araç olan COVID-19 aşılarının; bebekleri, çocukları, insanları bulaşıcı hastalıklardan korumak için uygulanan aşıların hayati öneme sahip olduğu bilimsel gerçeği ortadadır. Bu hususlarda medyaya açıklama yapacak bilim insanlarını sorumluluğa ve dikkate davet ediyoruz. Bilim insanlarının elinde veriler olmadan açıklama yapması yalnızca hekim-hasta güven ilişkisine zarar verir. Bu anlamda aklın ve bilimin sorumluluğunda yapılmayan açıklamayla aşılama hususunda güven kaybettiren Dr. Zafer Kurugöl'ü kınıyoruz.

Bahse konu açıklama hakkında tıp etiği yönünden soruşturmanın ilgili oda tarafından başlatıldığını belirterek;

Sağlık Bakanlığını da hızla konuyla ilgili bilgileri tüm şeffaflığıyla paylaşmaya ve akıllarda kuşku bırakmamaya çağırıyoruz.

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

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