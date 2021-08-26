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Aşı yaptırdı, milyoner oldu

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ABD’nin Michigan eyaletinde Christine Duval isimli genç kadın aşı yaptırdığı için 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu.
Aşı yaptırdı, milyoner oldu

ABD’nin Michigan eyaletinde Christine Duval isimli genç kadın aşı yaptırdığı için 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu.

ABD’de aşıya teşvik kapsamında farklı etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri de aşı lotosu.

En sonuncusu Michigan eyaletinde düzenlenen aşı lotosunu Christine Duval isimli genç kadın kazandı. Duval, 2 milyon dolarlık piyangonun sahibi oldu.

Duval, bu parayı evini yenilemek, çocuklarının eğitimi ve akıl sağlığı merkezlerine yardım yapmak için kullanacağını söyledi.

Ayrıca 12-17 yaş arasındaki 9 çocuğa da 55 bin dolarlık 4 yıllık üniversite desteği verildi.

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