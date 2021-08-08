Aşı yaptırmayanlara BAR ve CLUB yasağı geldi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı. Yeni alınan karar göre bar veya cluba gidecek olan kişilere aşılı olma zorunluluğu getirildi. Ayrıca söz konusu işletmelerin kapalı mekanları kullanılmayacak.

İşte o karar:

Bar ve Clubların kapalı alanları kullanılmayacaktır. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Açık alanlarının her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Ancak alanların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla kişi alana alınmayacaktır. Bu sektörlerin açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşılı olması gerekmektedir. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecektir. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.