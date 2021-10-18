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Aşık Mene’nin "Varoluş" adlı kişisel yağlı boya resim sergisi,açılıyor

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Kıbrıslı Türk ressam Aşık Mene’nin "Varoluş" adlı kişisel yağlı boya resim sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 20 Ekim Çarşamba Günü saat 17.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak
Aşık Mene’nin "Varoluş" adlı kişisel yağlı boya resim sergisi,açılıyor

Kıbrıslı Türk resim sanatçısı Aşık Mene’nin 30 eserden oluşan "Varoluş" adlı kişisel yağlı boya resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 20 Ekim Çarşamba günü saat 17.30’da açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 387’inci sergisi olacak “Varoluş”, ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Pandemi dönemiyle resimsel bir hesaplaşma!

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 2 yıldan fazladır çalışmalarını sürdüren sanatçı Aşık Mene, bu dönemin COVID-19 pandemisinin başlangıcıyla kesiştiğini söyleyerek, “Eserlerimde sanatçı olarak yaşadığım duygular ve hep birlikte yaşadığımız pandemi gerçeklerinin arka planlarıyla resimsel bir hesaplaşmayı göze aldım” dedi. Aşık Mene, “Resimlerimdeki duygu üretimleri, pandemi ortamının getirdiği ‘çalışma ve var olma’ dürtülerinin yoğun atmosferini yansıtıyor” dedi.

Aşık Mene kimdir?

Kıbrıs’ın Larnaka kentinde doğan sanatçı, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Neşet Günal Atölyesinde akademik sanat çalışmalarına başlayıp mezun oldu. 80’li yıllardan günümüze kadar pek çok kişisel sergiler açan ve yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katılan Aşık Mene, günümüzde sanat çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürüyor. İlk kişisel sergisini 1987’de Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa'da açan sanatçı Aşık Mene’nin eserleri daha sonraları KKTC ve Türkiye başta olmak üzere İsveç, İngiltere ve Avusturya’da düzenlenen pek çok sergi ile sanatseverlerin beğenisini sunuldu. 

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