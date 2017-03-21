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Aşık Veysel mezarı başında anıldı

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Aşık Veysel mezarı başında anıldı
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 44'üncü yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla İlçesi'ne bağlı Sivrialan Köyü'ndeki mezarı başında anıldı

Hayata 78 yaşında veda eden Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ölümünün 44’üncü yıldönümü nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Şarkışla Kaymakam Vekili ve Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Şatıroğlu’nun torunu Selahattin Şatıroğlu ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Törende Aşık Veysel için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı. Köyde yaşayan halk ozanları da mezarı başında Aşık Veysel’in türkülerini seslendirdi. Şatıroğlu’nun 94 yaşındaki oğlu Ahmet Şatıroğlu rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı.

MÜZEYE ZİYARETÇİ AKINI

Aşık Veysel’in sevenleri, daha sonra Aşık Veysel’in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze ziyaretçilerin akınına uğradı. Müzede en çok ilgiyi ise Aşık Veysel’in balmumundan yapılan heykeli gördü. İlçedeki Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu’nun öğrencileri bal mumundan yapılan heykel ile bol bol fotoğraf çekindi. Vali Gül ve beraberindekiler daha sonra rahatsızlığı nedeni ile evinde istirahat eden Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu’nu ilçe merkezinde ziyaret etti.

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