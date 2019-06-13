Yıl 1944… 24 yaşındaki Amerikan askeri KT Robbins, Fransa’nın kuzeydoğusundaki Briey kasabasında görevlendirildi ve orada 18 yaşındaki Fransız Jeannine Ganaye âşık oldu. İkili iki ay boyunca aşk yaşadı fakat Robbins Doğu Cephesi’ne sevk edilince, birbirini bir daha hiç göremedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da birbirlerine aşık olan Amerikan askeri ile genç bir Fransız kızı, 75 yıl sonra bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşma ise Fransız televizyonu tarafından ölümsüzleştirildi.