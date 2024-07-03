  • BIST 10533.01
  • Altın 2449.301
  • Dolar 32.5617
  • Euro 35.0268
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Aşıklar Tepesi'nde Meydana Gelen Kazada Ağır Yaralanan Mert Yunus Kılınç Ameliyat Edildi

» »
Omurga Kırıkları Bulunan Kılınç, Başarılı Bir Operasyonla Yeniden Yürüyecek
Aşıklar Tepesi'nde Meydana Gelen Kazada Ağır Yaralanan Mert Yunus Kılınç Ameliyat Edildi

Gazimağusa’da Aşıklar Tepesi olarak bilinen mevkide meydana gelen trafik kazasında 10 metrelik hendeğe düşen araçta ağır yaralanan ve omurga kırıkları bulunan araç sürücüsü Mert Yunus Kılınç, Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edildi

Tüm vücudunda travmaya bağlı yara ve kırıklar nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde takip edilen Mert Yunus Kılınç, omurgada oluşan kırıkların cerrahisi için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’ne sevk edildi.

Sırt omurlarında (T3-T5) kırık teşhisi konulan hastanın operasyonu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğa Gürkanlar başkanlığında, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Bülent Barış Güven ve geniş bir sağlık ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Doğa Gürkanlar: “Hastamızın kısa sürede yürümesini bekliyoruz.”

Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Doğa Gürkanlar, gerçekleştirilen ameliyatta vida ve metal çubuklar kullanarak hastaya boyun ve sırt omurlarını içeren stabilizasyon ve dekompresyon (omurilik üzerindeki baskının kaldırılması) işlemi gerçekleştirildiğini ifade ederek, ameliyatın başarılı geçtiğini, hastanın kısa sürede yürümeye başlamasını beklediklerini söyledi.

Prof. Dr. Doğa Gürkanlar, ameliyat sonrası durumu stabil ve bilinci açık olan hastanın tedavisinin, 2 günlük yoğun bakım izleminin ardından, yataklı serviste 1 hafta süre ile devam edeceğini belirtti.

Aracın 10 metre yükseklikten hendeğe tavanı üzerine düşmesi ile meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanmış, yaralılar ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ'nün 2,500 mezunu, üç gün süren mezuniyet şöleni ile diplomalarını aldı30 Haziran 2024 Pazar 18:05
  • YDK'dan 169 mezun29 Haziran 2024 Cumartesi 18:07
  • YDÜ Eczacılık Fakültesi’nin duayen hocalarından Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı28 Haziran 2024 Cuma 13:18
  • Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı 28 Haziran’da24 Haziran 2024 Pazartesi 13:53
  • Alzheimer Sıklığı, 65 Yaşından Sonra Her Beş Yılda İki Kat Artıyor!22 Haziran 2024 Cumartesi 15:04
  • YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu, dil eğitiminde değişen öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için eğitmen eğitimlerini sürdürüyor20 Haziran 2024 Perşembe 09:07
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi ziyarete açıldı18 Haziran 2024 Salı 13:56
  • Aşırı sıcaklarda kalp hastaları için hayat kurtaracak öneriler!18 Haziran 2024 Salı 11:51
  • Volkan:“İsrail, hala geçmişindeki Nazi hayaleti ile savaştığı için Gazze’de bu kadar acımasız!”16 Haziran 2024 Pazar 12:54
  • Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en etkili ilk 400 üniversitesi arasında!12 Haziran 2024 Çarşamba 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti