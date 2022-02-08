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Aşıkoğlu: Teknecik Elektrik Santrali’ne Bugün Akaryakıt Alımı Yapıldı, Gemi Şu Anda Boşaltım Yapıyor

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Elektrik Üretimi İçin Getirilen Akaryakıt Teknecik’e Boşaltılıyor
Aşıkoğlu: Teknecik Elektrik Santrali’ne Bugün Akaryakıt Alımı Yapıldı, Gemi Şu Anda Boşaltım Yapıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün akaryakıt alımı yapıldığını, geminin şu anda boşaltım yaptığını açıkladı.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Aşıkoğlu, Kıb-Tek ile Maliye arasında teknik finansal bir sorun yaşandığını ancak, dün saat 14.30’da Kıb-Tek ve Maliye Bakanlığı altındaki Borçlandırma Komitesi ile yapılan toplantıda, bu sorunun çözüldüğünü kaydetti.

Akaryakıtın alındığını ve şu an için bir sorun olmadığını ifade eden Aşıkoğlu, arızalar dışında şu an için ülkenin akaryakıt sorunundan dolayı elektriksiz kalmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kıb-Tek’e kullanıma göre, 15-20 gün arasında yakıt alımı yapıldığını belirten Aşıkoğlu, şu anda, bir sonraki yakıt alımı için de bir sıkıntı görülmediğini vurguladı.

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