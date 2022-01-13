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Aşıkoğlu: Tüp Gaz Ve Akaryakıt Fiyatlarında Zam Veya İndirim Söz Konusu Değil

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Aşıkoğlu: Tüp Gaz Ve Akaryakıt Fiyatlarında Zam Veya İndirim Söz Konusu Değil
Aşıkoğlu: Tüp Gaz Ve Akaryakıt Fiyatlarında Zam Veya İndirim Söz Konusu Değil

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, tüp gazda dağıtıcılar ve marketler arasındaki pay paylaşımı ve lojistik konularında yaşanan sıkıntıların aşıldığını belirtti.

Şahapoğlu, şu anda tüp gaz ile akaryakıt fiyatlarında zam veya indirimin söz konusu olmadığına işaret etti.


Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, son günlerde piyasada tüp gaz bulunmamasının nedenlerini aktararak, yaşanan sıkıntıların aşıldığını belirtti.


Türk Ajansı Kıbrıs (T.A.K.) muhabirinin sorularını yanıtlayan Aşıkoğlu, tüp gaz ile ilgili sıkıntının iki nedeni olduğunu kaydetti.

 


“ARADA GELMESİ GEREKEN GEMİ GELMEDİ”


Sıkıntının birinci nedeninin, dağıtıcılar ve marketler arasındaki pay paylaşımıyla ilgili olduğunu belirten Aşıkoğlu, devletin dağıtıcılar ve marketlere paylaşmaları için 17 TL’lik kar payı tanıdığını ancak son zamanlarda market ve bakkalara bu kardan 1 TL bırakıldığını anlattı. 


Kredi kartı satışlarında ödenen komisyon nedeniyle market ve bakkaların tüp gaz satışından zarar ettiğini belirten Aşıkoğlu, bu nedenle marketler ile bakkalların tüp gaz satmak istemediğini ifade etti. Bakanlık olarak toptancılar, aracı kurumlar ve marketler arasında aracılık yaparak sorunu çözdüklerini aktaran Aşıkoğlu, “Bakkallara eskisi gibi 3 TL kar kalacak” dedi. 


Aşıkoğlu, sıkıntının ikinci nedeninin lojistikle ilgili olduğunu, gelmesi gereken bir geminin gelmediğini kaydetti. Dünyada lojistikle ilgili sıkıntılar olduğuna işaret eden Aşıkoğlu, “Ancak Pazartesi günü bir gemi geldi. Büyük bir miktar tüp gaz geldi. 20 Ocak ve 20 Şubat tarihlerinde olmak üzere iki gemi daha gelecek” dedi.

 


“KUR, EN SON FİYATLANDIRMA YAPILAN GÜNÜN KURUNUN ALTINA DÜŞERSE FİYAT DÜŞER”


Şu anda tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında zam veya indirimin söz konusu olmadığını da söyleyen Aşıkoğlu, tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarının o günkü borsa fiyatı ve dolar kuruna göre belirlendiğini kaydederek, kurun en son fiyatlandırma yapılan günün kurunun altına düşmeden indirim yapılamayacağını belirtti. Aşıkoğlu, doların en yüksek seviyeye çıktığı günlerde fiyatlandırma yapılmadığını da ekledi.


Ülkede tüp gaz ihtiyacının mevsimsel olarak değiştiğini ve kış aylarında ihtiyacın arttığını anlatan Aşıkoğlu, son 10 yıllık tüp gaz ihracatı rakamlarını da paylaştı.


Buna göre 2011 yılında 19 bin ton; 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 23 bin ton; 2015 yılında 27 bin ton; 2016 ve 2017 yıllarında 30 bin ton; 2018 yılında 31 bin ton; 2019 yılında 34 bin ton; 2020 ve 2021 yıllarında ise 29 bin ton tüp gaz ithal edildi.

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