Aşıkoğlu:"Kıb-Tek'in içinde mafya var!"

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yaşanılan yolsuzlukları gündeme getirenlerin itibarına saldırıldığını, söylediklerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ve birkaç yöntemle linç edildiğini söyledi.

KIB-TEK’in içine yerleşen mafyanın IQ’su düşük ama etkili iki silahı olduğunu belirten Aşıkoğlu, “Bu konuları gündeme getirenlere basın üzerinden saldırıyorlar. Etkili olmazsa kullandıkları ikinci silah ise kendi kalkanlarını oluşturmak, ‘bizi özelleştiriliyorlar’ diyerek sendikayı kullanıp toplumu harekete geçirmek. Yıllardır yolsuzluğu sorgulayan gazetecileri ve yönetim kurulu üyeleri bu iki silah kullanılarak sindirildi” dedi.

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy’un ve şimdiki bakan Erhan Arıklı’nın soruşturmanın hızlanması için defalarca girişim yaptığına işaret eden Aşıkoğlu, “Ben de 15 günde bir yetkili kurumları arıyorum. Dosyaları kamuoyuna ve polise veriyoruz ancak sonuç alınmadığı için yolsuzluklar devam ediyor” diye konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“İhalede kaybolan para altyapıda kullanılabilirdi”

Başbakan Ersan Saner’in ülkede yaşanan ekonomik krizi aşmak için Türkiye’ye gideceğini ve para isteyeceğini dile getiren Aşıkoğlu, “İhalede kaybolan parayı altyapıya atsaydık, elektrik teşviklerinde kullansaydık bugün bu durumda olmazdık” dedi.

“IQ’su düşük ama etkili silahları var”

KIB-TEK’de yaşanılan yolsuzlukları gündeme getirenlerin itibarına saldırıldığını ve söylediklerinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını anlatan Aşıkoğlu, “IQ’su düşük ama etkili iki silahları var. Bu konuları gündeme getirenlere basın üzerinden saldırıyorlar. Etkili olmazsa kullandıkları ikinci silah ise kendi kalkanlarını oluşturmak, ‘bizi özelleştiriliyorlar’ diyerek sendikayı kullanıp toplumu harekete geçirmek. Yıllardır yolsuzlukları sorgulayan gazeteciler ve yönetim kurulu üyeleri bu iki silahı kullanılarak sindirildi” diye konuştu.

“Haber yapılmamasını sağlayan gazeteciler var”

Aşıkoğlu, ortaya çıkarılan usulsüzlüklerle ilgili kuruma danışmanlık hizmeti veren gazetecilerin medyayı gezerek haber yapılmaması için çalıştığını vurguladı. Aşıkoğlu, herkesin gözü önünde ve bilgisi dahilinde kurumun ihtiyaç duymadığı malzemeler için ihaleye çıktığını belirterek, gerek duyulmayan kalitesiz malzemelerin yüksek fiyata alındığını kaydetti.

“CTP’liler linç edildi”

Sırf örgütlü mücadele sekteye uğramasın ve özelleştirme gündeme gelmesin diye CTP’li yetkililerin bu konuları konuşmaktan çekindiğini anlatan Aşıkoğlu, “CTP dönemi neden eski bakan ve müsteşar ihalelere çıkmadı? Çünkü bu rant çetesinin işini bozmak, bunlara para aktarılmasını engellemek istediler. Ancak bu durumdan dolayı bu bakan ve müsteşarlar linç edildi” ifadelerini kullandı.

“Arıklı mafyanın üzerine gidiyor”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın KIB-TEK konusunda cesur çıktığından ve mafyanın üzerine gittiğinden bahseden Aşıkoğlu, “Kurumda yaşananları söylemeseydi, bu konular gündeme gelmeyecekti” dedi.

“Sayıştay raporlarına nitelikli dolandırıcılık olarak geçti”

Sayıştay raporlarında KIB-TEK ihalelerinde nitelikli dolandırıcılık olduğunun yer aldığını anlatan Aşıkoğlu, “Alınması gerekenden farklı bir ürün daha fazla paraya ve kalitesiz alınıyor bunlar patlıyor ve orman yangınları çıkıyor. Jeneratörlerde orijinal parça kullanılmıyor. Standardın altında parça kullanılıyor ve cihazlara da zarar veriyor” şeklinde konuştu.

“Çin malını Avrupa malı diye sattılar”

Çin menşeli mal getirilip Avrupa malı diye satıldığı konusunda polise, savcılığa, maliye teftiş kuruluna, başbakanlığa ve mali polise rapor sunduklarından bahseden Aşıkoğlu, “Neredeyse bir yıldan beridir soruşturmalarda ilerleme sağlanamadı. Polis dosya hazırlayamadı ve savcılığa verip dava açılamadı” ifadelerini kullandı.

“Sonuç alınmadığı için yolsuzluklar devam ediyor”

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy’un ve şimdiki bakan Erhan Arıklı’nın soruşturmanın hızlanması için defalarca girişim yaptığına işaret eden Aşıkoğlu, “Ben 15 günde bir arıyorum. Dosyaları kamuoyuna ve polise veriyoruz ancak sonuç alınmadığı için yolsuzluklar devam ediyor” dedi.

“Yolsuzlukla ilgili haftada 2-3 tane ihbar geliyor”

Kurumda yaşanan yolsuzluklarla ilgili haftada 2-3 tane ihbar geldiğinden bahseden Aşıkoğlu, “Tek bir dosya sonuçlansaydı klik çökecekti ve mafyalaşmanın önü alınacaktı. Yolsuzluk olduğu iddia edilen yerler için emsal olacaktı. Yolsuzlukla mücadele edilmiş olacaktı. Gümrük ve tapu gibi yerlerde de çeki düzen olacaktı” diye konuştu.