Aşıksoy:Kapanmazsak 2 hafta sonra çok daha kötü oluruz

Sosyal Adalet Hareketi Başkanı Saffet Aşıksoy bir bildiri yayınladı:

Bugün 2 hafta kapanma gerekiyorsa ve ekonomik nedenlerle bu kapanma reddedilirse, 2 hafta sonra salgın ve ekonomik durum olarak çok daha kötü durumda olacağız. O zaman 2 hafta kapanma da yetmeyecek‼️

Salgının başında uyardığımızda yaşanmamış tecrübelerden dolayı bizlere inanılmamış olabilir ama bu sürede yeterince deneyimledik. Geç alınan veya alınmayan önlemlerin faturası hep ağır olmuştur‼️

Umarım Bakanlar Kurulu bu konuda cesaretle karar alır