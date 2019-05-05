Asil Nadir, 78 yaşında baba oldu

Nadir, 42 yıl aradan sonra kız babası oldu. Asil Nadir’in ikinci eşi Nur Nadir bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Nur Nadir’in tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını belirtti.
önceki iki evliliğinden 4 oğlu bulunan Asil Nadir'in eşi Nur Nadir, önceki gün özel hastanede doğum yaptı. Nur Nadir, sağlıklı kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan hemen önce Nur Nadir, "Kızımızın adı Lisa Nur Nadir olacak. Hem anne hem de babasının adını taşıyacak" demişti.
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