Asil Nadir'e ABD ziyareti

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty, Kıbrıs Medya Grubu’nu ziyaret etti.

Kıbrıs Gazetesi'nin aktarımına göre, Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Asil Nadir ile görüşen Doherty’ye ABD Büyükelçisi Basın Ataşesi Glen Davis ile ABD Büyükelçiliği Kuzey Kıbrıs Ofisi Program Asistanı İpek Uzunoğlu'nun eşlik ettiği öğrenildi.

Doherty ile Nadir’in görüşmesine, kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir, Yazı İşleri Müdürü Ali Baturay ve Haber Müdürü Serhat İncirli'nin de katıldığı bilgisi verildi. .

Doherty ve ekibinin, Kıbrıs Medya Grubu yöneticileri ile sohbet edip, öğle yemeği yediği kaydedildi.