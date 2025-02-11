  • BIST 9808.16
  • Altın 3372.374
  • Dolar 36.025
  • Euro 37.2016
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATrump: 'Gazze'yi satın almakta kararlıyım'

Asil Nadir’e veda… Ersin Tatar: Adı her daim yaşatılacaktır

» »
Hayatını kaybeden iş insanı Asil Nadir için Lefkoşa’da Asil Nadir’s Headquarters (eski Kıbrıs medya grubu) binasında anma töreni düzenlendi.
Asil Nadir’e veda… Ersin Tatar: Adı her daim yaşatılacaktır

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Asil Nadir’in her daim yaşatılacağını belirterek, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları kaydetti:

KKTC için yaptıkları, KKTC’yi dünyada bir marka haline getirmek için yaptıkları ortada. Ancak çok büyük haksızlıklara uğramış bir kişidir. Güney Kıbrıs her zaman önüne geçmiştir. Borsa da hisselerini düşürmeye kadar gitmişlerdir, batmasını sağlamışlardır. Saldırılarla çökertildiğini BM yetkililerine de anlattım. Asil Nadir’in adı yaşatılacaktır. Bu mücadelenizde asla yalnız kalmayacaksınız. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun…

KAYNAK:GUNDEM KIBRIS

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • HAFTALIK İTFAİYE RAPORU: 4 YANGIN, 32 ÖZEL SERVİS OLAYI10 Şubat 2025 Pazartesi 13:58
  • ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK KAZASINA NEDEN OLDU10 Şubat 2025 Pazartesi 13:49
  • TOPÇUKÖY’DE RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİYLE YAKALANDI10 Şubat 2025 Pazartesi 13:26
  • GİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 30 YAŞINDAKİ ŞAHIS TUTUKLANDI10 Şubat 2025 Pazartesi 13:11
  • Yerbilim Mühendisleri Odası’ndan deprem çağrısı: Yol haritası belirlenmeli10 Şubat 2025 Pazartesi 12:40
  • Çocuk bakıcısı hırsız çıktı10 Şubat 2025 Pazartesi 12:26
  • Yine kadına şiddet.. Tartışma şiddete döndü10 Şubat 2025 Pazartesi 12:15
  • Ersin Tatar ve Rosemary DiCarlo görüşmesi başladı10 Şubat 2025 Pazartesi 11:45
  • Asil Nadir'in vefatı... Tatar: Hizmetleri her zaman hatırlanacaktır, unutulmayacaktır10 Şubat 2025 Pazartesi 11:34
  • Döviz güne nasıl başladı?10 Şubat 2025 Pazartesi 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti