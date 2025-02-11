Asil Nadir’e veda… Ersin Tatar: Adı her daim yaşatılacaktır

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Asil Nadir’in her daim yaşatılacağını belirterek, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları kaydetti:

KKTC için yaptıkları, KKTC’yi dünyada bir marka haline getirmek için yaptıkları ortada. Ancak çok büyük haksızlıklara uğramış bir kişidir. Güney Kıbrıs her zaman önüne geçmiştir. Borsa da hisselerini düşürmeye kadar gitmişlerdir, batmasını sağlamışlardır. Saldırılarla çökertildiğini BM yetkililerine de anlattım. Asil Nadir’in adı yaşatılacaktır. Bu mücadelenizde asla yalnız kalmayacaksınız. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun…

KAYNAK:GUNDEM KIBRIS