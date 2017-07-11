"Asıl sorumlu her zamanki gibi Türkiye"

Rum Ulusal Konseyi dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplandı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Rum Ulusal Konseyi’ni topladığını ve konsey üyesi siyasi parti yetkilileri ve diğer siyasilere Crans-Montana zirvesi hakkında bilgi verdiğini yazdılar.

Politis gazetesi: “Gereken Her Şeyi Yaptık Mı? AKEL Anastasiadis’in Uygulamaları Konusunda Temkinli” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum siyasi parti başkanlarının dünkü toplantıda görüş bildirmeksizin Anastasiadis’in Crans Montana zirvesinde yaşananlara dair bilgilendirmesini dinlediklerini yazdı.

Ulusal Konsey’in pazartesi günü, siyasi parti başkanlarının görüşlerini dile getirebilmeleri için, yeninden toplanacağın vurgulayan gazete, toplantı çıkışında Rum siyasilerin açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, İsviçre’deki zirvede yaşananlara ilişkin gelecek Ulusal Konsey toplantısında ayrıntılarıyla konuşacağını belirterek, konferansın sonucunun asıl sorumlusunun, her zamanki gibi, Türkiye olduğunu iddia etti.

Kiprianu, “üzerinde durulması gereken unsurun, Türkiye’nin hedeflerini ileri götürmesini engellemek adına kendilerinin mümkün olan her şeyi yapıp yapmadığı olduğunu” ifade etti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu çıkışta yaptığı açıklamada, “stratejik hedeflerinin Türk askerinin çekildiği ve garantilerin kaldırıldığı siyasi bir anlaşma” olduğunu belirterek, bu hedef çerçevesinde soğukkanlı bir şekilde, birlik halinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un da görüşlerini gelecek pazartesi yapılacak toplantıda dile getireceğini söylediğini, buna karşın Kıbrıs Rum tarafının doğal gaz planlarının sürmesi gerektiğine vurgu yaptığını aktardı.

EDEK Başkan Vekili Maria Vasiliadu, Anastasiadis’i, Crans Montana’daki Ulusal Konsey toplantısını değerlendirmemek ve Türk tarafına tavizler vermekle suçladı.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, “Türk planlarının engellenmesi için atılması gereken adımlara odaklanılması zorunluluğunu olduğunu” belirtirken, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Teoharus ise, Anastasiadis’in sunduğu belgeyi geri çekmesini talep etti.

Çevreciler Hareketi’nin açıklamasında ise yeni strateji belirlenmesi çağrısı yapıldı.

KOCİAS SALI GÜNÜ ULUSAL KONSEY’E SESLENECEK

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum siyasi partilerin önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilecek Ulusal Konsey toplantısında konuşacaklarını, salı günü gerçekleştirilecek konsey toplantısında ise Yunanistan Dışişleri Bakanaı Nikos Kocias’ı dinleyeceklerini yazdı.