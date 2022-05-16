  • BIST 2.406,11
  • Altın 907.154
  • Dolar 15.5615
  • Euro 16.2245
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Aşil tendonu yaralanmasında 6 ay sonra spora dönüş mümkün olabilir

» »
Aşil tendonu yaralanmasında 6 ay sonra spora dönüş mümkün olabilir
Aşil tendonu yaralanmasında 6 ay sonra spora dönüş mümkün olabilir

Ayak bileği arkasında bulunan aşil tendonu, vücudun en kuvvetli tendonu olarak dikkat çekiyor. Baldır arkasındaki kasların birleşerek topuk kemiğine yapışırken oluşturduğu aşil tendonu yaralanmaları, kişinin yaşam kalitesini etkiliyor. Ortopedi Uzmanı Dr. Numan Duman, aşil tendon yırtığı sonrasında mutlaka fizik tedavi yapılması gerektiğini vurguladı. Dr. Numan Duman, “Ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavi sonrası mutlaka fizik tedavi ile baldır arkasındaki kaslar güçlendirilir. Takibinde altıncı ve yedinci aylarda spora dönüş mümkün olur.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Numan Duman, aşil tendonu yaralanmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aşil tendonu, en kuvvetli tendon 

Dr. Numan Duman, “Aşil tendonu ayak bileği arkasında bulup baldır arkasındaki kasların birleşerek topuk kemiğine yapışırken oluşturduğu tendondur. Vücudun en kuvvetli tendonudur. Fonksiyonu baldır kaslarının kasılmasıyla ayak bileğini ayak tabanına doğru bükmektir.”dedi.

En sık yaralanan tendon: Aşil tendonu

Aşil tendonu yaralanmalarına değinen Dr. Numan Duman, “Aşil tendonu ayak bileği çevresinde en sık yaralanan tendondur. Kesici alet ile doğrudan temas ile yaralanabildiği gibi amatör spor esnasında ayak bileğinde meydana gelen ani gerilme sonrasında da yırtılabilir”diye konuştu.

Parmak ucunda yükselme hareketi yapılamaz

Aşil tendon yaralanması sonrasında hastanın ayak bileği arkasında yanıcı ani gelişen ağrı hissettiğini belirten Dr. Numan Duman, “Bu ağrıya yırtılma sesi de ya da düşük düzeyli patlama sesi de eşlik edebilir. Takibinde hasta ayak bileğini plantar fleksiyona getiremez yani parmak ucunda yükselme ya da gaza basma hareketini yapamaz.” uyarısında bulundu.

Dr. Numan Duman, aşil tendon yırtığı tanısının ortopedi uzmanı tarafından muayene edilerek tanı konulabildiğini belirterek tanının MR görüntülemesi ya da USG ile kesinleştirildiğini kaydetti.

Ameliyatla ya da alçı ile tedavi edilebiliyor

Aşil tendon yırtığının tedavi yöntemlerine değinen Dr. Numan Duman, “Aşil tendon yırtığı genç aktif ve sporcularda ameliyatla uç uca tendon tamir şeklinde yapılabilir. Ameliyat edilen hastalar egzersiz ve sportif aktiviteye daha erken dönmektedir. Tendon uç uca dikildiği için kısalık meydana gelmez, ayak bileğinde güç kaybı oluşmaz. Hasta ameliyat tedavisini kabul etmez ya da ek hastalıklarından dolayı ameliyat edilemezse ayak bileği plantar fleksiyon pozisyonunda alçı uygulanır. Alçı tedavisinden sonra açı ayarlı ayak bilekliği ile hastanın takip ve tedavisi devam eder.” diye konuştu.

6 ayda iyileşebilir

Aşil tendon yırtığı sonrasında mutlaka fizik tedavi yapılması gerektiğini kaydeden Dr. Numan Duman, “Ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavi sonrası mutlaka fizik tedavi ile baldır arkasındaki kaslar güçlendirilir. Takibinde altıncı ve yedinci aylarda spora dönüş mümkün olur.” dedi.

Tedavide alçı ve ayak bilekliği kullanılmalı

Aşil tendonu yaralanması tanısı konulan hastaların en azından alçı ya da ayak bilekliği ile tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Numan Duman, “Aksi takdirde yırtılmış olan tendon uçları arasında işlev görmeyen fibrotik doku meydana gelir. Bu doku ayak bileğinde güç kaybı ve hareket kısıtlanması meydana getirir. Kişinin uzun mesafe yürümesi ya da sportif faaliyetlere katılması mümkün olmayacaktır. Gecikmiş aşil tendon yırtıklarının ameliyatının erken dönemde yapılacak olan ameliyata oranla daha zorlu ve daha az başarılı olduğu bilinmektedir.” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Bekirpaşa Lisesi'nden Futsal da Ankara'da önemli başarı...15 Mayıs 2022 Pazar 12:54
  • Yıldız Bisikletçilerimiz Karaman’da Tırmandı14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:44
  • Metin Turunç, nakavtla Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni kazandı14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:51
  • Hentbolda final serisi ilk maçları oynandı26 Nisan 2022 Salı 10:59
  • Head & Shoulders Cup'ta Çeyrek Finaller Oynandı25 Nisan 2022 Pazartesi 21:28
  • Cumhurbaşkanı Tatar Nisan Şakası Triatlon yarışlarında başarılı olanlara ödüllerini verdi25 Nisan 2022 Pazartesi 11:39
  • GG ve UKÜ, final için sahada25 Nisan 2022 Pazartesi 09:04
  • Güreşseverler Derneği’nin başkanı yeniden Rifat Reşatoğlu19 Nisan 2022 Salı 12:38
  • CMC’de April Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade…18 Nisan 2022 Pazartesi 16:28
  • İskele'de koşu ve yürüyüş etkinliği düzenlendi17 Nisan 2022 Pazar 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti