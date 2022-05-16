Aşil tendonu yaralanmasında 6 ay sonra spora dönüş mümkün olabilir

Ayak bileği arkasında bulunan aşil tendonu, vücudun en kuvvetli tendonu olarak dikkat çekiyor. Baldır arkasındaki kasların birleşerek topuk kemiğine yapışırken oluşturduğu aşil tendonu yaralanmaları, kişinin yaşam kalitesini etkiliyor. Ortopedi Uzmanı Dr. Numan Duman, aşil tendon yırtığı sonrasında mutlaka fizik tedavi yapılması gerektiğini vurguladı. Dr. Numan Duman, “Ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavi sonrası mutlaka fizik tedavi ile baldır arkasındaki kaslar güçlendirilir. Takibinde altıncı ve yedinci aylarda spora dönüş mümkün olur.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Numan Duman, aşil tendonu yaralanmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aşil tendonu, en kuvvetli tendon

Dr. Numan Duman, “Aşil tendonu ayak bileği arkasında bulup baldır arkasındaki kasların birleşerek topuk kemiğine yapışırken oluşturduğu tendondur. Vücudun en kuvvetli tendonudur. Fonksiyonu baldır kaslarının kasılmasıyla ayak bileğini ayak tabanına doğru bükmektir.”dedi.

En sık yaralanan tendon: Aşil tendonu

Aşil tendonu yaralanmalarına değinen Dr. Numan Duman, “Aşil tendonu ayak bileği çevresinde en sık yaralanan tendondur. Kesici alet ile doğrudan temas ile yaralanabildiği gibi amatör spor esnasında ayak bileğinde meydana gelen ani gerilme sonrasında da yırtılabilir”diye konuştu.

Parmak ucunda yükselme hareketi yapılamaz

Aşil tendon yaralanması sonrasında hastanın ayak bileği arkasında yanıcı ani gelişen ağrı hissettiğini belirten Dr. Numan Duman, “Bu ağrıya yırtılma sesi de ya da düşük düzeyli patlama sesi de eşlik edebilir. Takibinde hasta ayak bileğini plantar fleksiyona getiremez yani parmak ucunda yükselme ya da gaza basma hareketini yapamaz.” uyarısında bulundu.

Dr. Numan Duman, aşil tendon yırtığı tanısının ortopedi uzmanı tarafından muayene edilerek tanı konulabildiğini belirterek tanının MR görüntülemesi ya da USG ile kesinleştirildiğini kaydetti.

Ameliyatla ya da alçı ile tedavi edilebiliyor

Aşil tendon yırtığının tedavi yöntemlerine değinen Dr. Numan Duman, “Aşil tendon yırtığı genç aktif ve sporcularda ameliyatla uç uca tendon tamir şeklinde yapılabilir. Ameliyat edilen hastalar egzersiz ve sportif aktiviteye daha erken dönmektedir. Tendon uç uca dikildiği için kısalık meydana gelmez, ayak bileğinde güç kaybı oluşmaz. Hasta ameliyat tedavisini kabul etmez ya da ek hastalıklarından dolayı ameliyat edilemezse ayak bileği plantar fleksiyon pozisyonunda alçı uygulanır. Alçı tedavisinden sonra açı ayarlı ayak bilekliği ile hastanın takip ve tedavisi devam eder.” diye konuştu.

6 ayda iyileşebilir

Aşil tendon yırtığı sonrasında mutlaka fizik tedavi yapılması gerektiğini kaydeden Dr. Numan Duman, “Ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavi sonrası mutlaka fizik tedavi ile baldır arkasındaki kaslar güçlendirilir. Takibinde altıncı ve yedinci aylarda spora dönüş mümkün olur.” dedi.

Tedavide alçı ve ayak bilekliği kullanılmalı

Aşil tendonu yaralanması tanısı konulan hastaların en azından alçı ya da ayak bilekliği ile tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Numan Duman, “Aksi takdirde yırtılmış olan tendon uçları arasında işlev görmeyen fibrotik doku meydana gelir. Bu doku ayak bileğinde güç kaybı ve hareket kısıtlanması meydana getirir. Kişinin uzun mesafe yürümesi ya da sportif faaliyetlere katılması mümkün olmayacaktır. Gecikmiş aşil tendon yırtıklarının ameliyatının erken dönemde yapılacak olan ameliyata oranla daha zorlu ve daha az başarılı olduğu bilinmektedir.” dedi.