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Aşılama oranı yüzde 83’e çıkan Danimarka'da Covid-19 önlemleri kaldırıldı

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Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu, tek doz aşılama oranı yüzde 83’e çıkan ülkedeki Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.
Aşılama oranı yüzde 83’e çıkan Danimarka'da Covid-19 önlemleri kaldırıldı

Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu, tek doz aşılama oranı yüzde 83’e çıkan ülkedeki Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Danimarka’da 5,8 milyonluk nüfus içinde iki doz aşı olan vatandaşların oranı yüzde 73, 65 yaş üstü iki doz aşı olanların oranı yüzde 96’ya çıktı.

Günde sadece 500 vaka görülmesi ve virüsün yayılma hızının 0,7’ye düşmesi önlemlerin tamamen kaldırılması için yeterli görüldü.

Başkent 50 bin kişilik konsere ev sahipliği yapacak

Covid-19 önlemlerini tamamen kaldırılmasının ardından cumartesi akşamı başkent Kopenhag’da biletleri tamamen satılan ve yaklaşık 50 bin seyircinin katılması beklenen bir pop konseri düzenlenecek.

Danimarka, salgının başından bu yana Avrupa’da bu kadar kalabalık bir konsere ev sahipliği yapacak ilk ülke olacak.

Ulusal Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Danimarka'da 11 Mart 2020'de başlayan sert Covid-19 kısıtlamalarının, bugünden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Salgın tamamen kontrol altında

Açıklamada, ülke genelinde rekor bir aşılama düzeyine ulaşıldığı ve Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

Rigshospitalet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıkları Başhekimi Jens Lundgren, devlet televizyonu DR'ya yaptığı açıklamada, Danimarka'nın salgına karşı zaferini başlangıçta sert önlemler daha sonrada yüksek aşılama oranına ulaşmasıyla kazandığını söyledi.

Ülkede aşılma oranın yüzde 83'e çıktığını kaydeden Lundgren, sonbahar ve kış aylarında salgının kontrolden çıkması durumunda kısıtlamaların tekrar geri getirilebileceğini hatırlattı.

Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, Danimarka'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 604'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 350 bin 996'ya yükseldi.

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