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Aşılama oranı yüzde 90’a ulaşan ülkede corona vakaları yeniden patladı

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İngiltere’de corona virüsü salgınında günlük vaka sayısı yeniden arttı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 bin 192 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 18 bin 927’ye ulaştığı belirtildi.
Aşılama oranı yüzde 90’a ulaşan ülkede corona vakaları yeniden patladı

İngiltere’de corona virüsü salgınında günlük vaka sayısı yeniden arttı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 bin 192 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 18 bin 927’ye ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 45 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 133 bin 274’e yükseldi.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 90’I TAMAMEN AŞILI

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre ise, son 24 saatte 21 bin 795 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 48 milyon 270 bin 113 kişinin aşılandığı belirtildi.

Son 24 saatte 73 bin 193 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplam 43 milyon 455 bin 83 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre ülkede yetişkin nüfusun yüzde 79,9’u tamamen aşılandığı aktarıldı.

EYLÜL AYINDA BAŞLAYABİLİR

İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi yaptığı açıklamada, gece kulüplerinde ve diğer kapalı mekanlarda Covid-19 aşı pasaportlarının gerekli olabileceğini belirterek, uygulamanın bu ayın sonunda başlatılmasının ekonominin açık kalmasını sağlamada önemli olacağını aktardı.

Zahawi, “Sektörleri açık tutmanın en iyi yolu sektörlere beraber çalışmaktır” ifadelerini kullanarak, iç mekanlarda virüsün daha hızlı yayılma eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

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