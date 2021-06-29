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"Aşılanmama açıkgözlük değildir"

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, özellikle aşı olmayan gençlere Kovid-19 aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunduğu belirtildi.
"Aşılanmama açıkgözlük değildir"

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Bilim Kurulu arasında dün gerçekleştirilen, Hint varyantının yayılması ve aşı olmayanlarla ilgili konuların da ele alındığı toplantıya geniş yer verdi.

Haberi, “Anastasiadis: Aşılanmama açıkgözlük değildir. Denetimlerin Kolaylaştırılması ile İlgili Tedbirler İhtimal Dışı Değil” başlığıyla manşetten veren Politis gazetesi, dün gerçekleştirilen toplantıda aşı olmayanlara özel bileklik takılması konusunun gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, halkın özgürlüğünü kısıtlayacak yeni tedbirleri ileriye götürme niyetinde olmadıkları söylerken, 40 yaş altındaki kişilerin yüzde 70’inin aşısız olmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Anastasiadis açıklamasında “Aşılanmama açıkgözlük değildir, korunmak için aşılanmak açıkgözlüktür” ifadesini de kullandı.

Gazete haberinde ayrıca vaka sayılarının sadece 25-27 Haziran tarihlerini kapsayan üç günlük dönemde, 611 olarak kaydedildiğine dikkati çekerek pozitiflik yüzdesinin yüzde 0.5 olduğunu kaydetti.

Uzmanların, aşı oranının artırılması ve buna eş zamanlı olarak tedbirlerin uygulanmaya devam etmesini önerdiğini yazan gazete, son dönemlerde birçok kişinin kurallara uymadığının görüldüğünü belirtti.

Aşı yaptıran kişilere yönelik hükümetin uygulamayı düşündüğü ayrıcalıklar-tedbirlerden de söz eden gazete, bunun için denetimlerin artırılmasının söz konusu olduğunu yazdı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dünkü toplantı kapsamında, “safepass” uygulamasının açık alanlarda (yeme-içme yerleri, gece kulüpleri, disko, bar vb.) uygulanmasını önerdiğini yazan gazete, temas takip ekibinin elindeki verilere dayanarak son haftadaki vakaların yeme-içme alanlarındaki partilerden ve gece kulüplerinden kaynaklandığını, sosyal mesafenin korunmadığını belirtti.

Gazete, yetkililerin ayrıca aşı olmayan kişilere, gece kulüplerinin kapalı alanlarına giriş izni verilmemesini de düşündüğünü yazdı.

 

VAKA SAYILARI

Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta,37 bin 546 test neticesinde dün açıklanan vaka sayısının 314 olduğuna dikkati çekti.

Gazete tedavi gören kişi sayısının, 17’sinin durumu ciddi olmak üzere toplam 54 olduğunu belirtti.

 

GENÇLERİN AŞILANMASINA BAŞLANIYOR

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta, 16-17 yaşındaki gençlere yönelik aşı portalının yarın açılacağını yazdı.

Gazete aşı yaptıracak gençlerin, anne-babasının iznini gösteren belgeyle aşılanabileceğini belirtti.

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