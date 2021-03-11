  • BIST 1.557
  • Altın 418,323
  • Dolar 7,5437
  • Euro 9,0095
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

Aşılanmamış kişilerin corona olma ihtimali 44 kat daha fazla

» »
BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ile ilgili İsrail’den gelen resmi sonuçlar açıklandı.
Aşılanmamış kişilerin corona olma ihtimali 44 kat daha fazla

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ile ilgili İsrail’den gelen resmi sonuçlar açıklandı.

BioNTech ve Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşısının resmi sonuçlara göre semptom göstermeyen enfeksiyonları yüzde 94 oranında engellediği belirtildi.

AĞIR HASTALARA VE CAN KAYIPLARINA ETKİSİ YÜZDE 97

Aşının, semptom gösteren ağır Covid-19 hastalarının üzerinde ve can kayıplarını önlemede ise yüzde 97 etkili olduğu belirtildi.

BioNTech - Pfizer tarafı daha önce aşılarının 3’ncü faz sonuçlarını yüzde 95 etkili olarak açıklamışlardı.

ARAŞTIRMANIN YÜZDE 80’İ İNGİLİZ MUTASYONU OLAN KİŞİLERDE YAPILDI

Paylaşılan sonuçlara göre, aşının ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve B.1.1.7 olarak bilinen mutant Covid-19’u önlemede başarılı olduğu belirtilirken, yayınlanan sonuçlardaki kişilerin yüzde 80’inin İngiltere mutantına sahip hastalar olduğuna dikkat çekildi.

CAN KAYBI RİSKİ 29 KAT FAZLA

Yapılan açıklamada, BioNTech - Pfizer Covid-19 aşısını olmayan kişilerin olanlara göre 44 kat daha fazla enfekte olma olasılığı olduğuna dikkat çekilirken, aşı olmayan kişilerin olmayan kişilere göre 29 kat daha fazla can kaybı riski taşıdığının altı çizildi.

ÜLKENİN ÇOĞU AŞI OLDU

Yaklaşık 9,3 milyonluk ülkede, nüfusun yüzde 44’ü iki doz aşı olurken yüzde 56’sı ise en az bir doz aşı oldu.

Aşılama sayesinde ocak ayında 10 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı, 4 binin altına düşmüş durumda.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bacak kemiğinden çene yapıldı, kanserden kurtuldu10 Mart 2021 Çarşamba 22:41
  • AB, BioNTech-Pfizer aşısından 4 milyon ilave doz alacak10 Mart 2021 Çarşamba 22:15
  • Göz tansiyonunda erken tanı körlüğü engelliyor10 Mart 2021 Çarşamba 21:10
  • Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı10 Mart 2021 Çarşamba 19:54
  • Araştırma: İngiltere mutasyonu daha öldürücü10 Mart 2021 Çarşamba 19:20
  • Dr. Gürkut: “Salgını en az zarar ve kayıpla atlatmak hepimizin ortak amacı”10 Mart 2021 Çarşamba 15:37
  • 396 kişi Covid-19'un daha önce görülmemiş yeni türüne yakalandı10 Mart 2021 Çarşamba 10:05
  • Lefkoşa'da LOVE ERDOĞAN afişleri asıldı!09 Mart 2021 Salı 22:28
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 2,6 Milyonu Geçti09 Mart 2021 Salı 13:59
  • Coronavirüs 12 bin mutasyon geçirdi!09 Mart 2021 Salı 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti