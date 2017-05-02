Aşılar artık iğnesiz yapılacak!

Tıp dünyası yıllardır bunun için uğraşıyor; iğnesiz aşılar. Bu teknolojiyle özellikle gelişmekte olan ve kırsal bölgelerde yaşayanlar aşıyı oral yoldan alabilecekler, böylece doktor ve hemşire yardımı olmadan kendilerine ve çocuklarına aşı yapabilecekler.

Artık aşı yaptırmak için doktora ihtiyaç kalmayacak. Tüm dünya için çığır açacak bir uygulama olarak görülen iğnesiz, ilaç şeklinde olan aşılar hakkında Berkley Üniversitesi’nden Niren Murthy, “İlaç, kapsülden süper hızlı bir şekilde çıkıyor. Bu hızla, epitel hücreleri geçirgen hale getiriyor ve mukozayı aşılıyor. Burada söz konusu olan, proteinin birkaç engeli aşmasını sağlayan, çok hafif bir geçirgenlik” şeklinde konuştu.

Bu mucojet kapsülü, ilacı derinin mukoza hücrelerinin ötesine iterek aşıyı ağızdan veriyor. Aşı ile ilgili Dorian Liepmann, “Aşıların, özellikle kırsal bölgelere dağıtımı için harika bir gelişme. Ayrıca, çocuklarına aynı anda birden çok aşı yaptırmakta tereddüt eden anne babaları da memnun edecek bir uygulama. Çünkü aşıları doktora gitmeden, kendi evlerinde, istedikleri aralıklarda uygulama imkanları olacak” diyor. Aşının tavşanlarda yapılan testleri başarılı oldu. Bilim dünyası, bu aşı kapsüllerinin insanlarda da etkili olmasını umuyor.