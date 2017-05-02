 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 95.322
  • Altın 142,867
  • Dolar 3,5382
  • Euro 3,8621
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

Aşılar artık iğnesiz yapılacak!

»
Aşılar artık iğnesiz yapılacak!
Tıp dünyası yıllardır bunun için uğraşıyor; iğnesiz aşılar. Bu teknolojiyle özellikle gelişmekte olan ve kırsal bölgelerde yaşayanlar aşıyı oral yoldan alabilecekler, böylece doktor ve hemşire yardımı olmadan kendilerine ve çocuklarına aşı yapabilecekler.

Artık aşı yaptırmak için doktora ihtiyaç kalmayacak. Tüm dünya için çığır açacak bir uygulama olarak görülen iğnesiz, ilaç şeklinde olan aşılar hakkında Berkley Üniversitesi’nden Niren Murthy, “İlaç, kapsülden süper hızlı bir şekilde çıkıyor. Bu hızla, epitel hücreleri geçirgen hale getiriyor ve mukozayı aşılıyor. Burada söz konusu olan, proteinin birkaç engeli aşmasını sağlayan, çok hafif bir geçirgenlik” şeklinde konuştu.

asi.jpg

Bu mucojet kapsülü, ilacı derinin mukoza hücrelerinin ötesine iterek aşıyı ağızdan veriyor. Aşı ile ilgili Dorian Liepmann, “Aşıların, özellikle kırsal bölgelere dağıtımı için harika bir gelişme. Ayrıca, çocuklarına aynı anda birden çok aşı yaptırmakta tereddüt eden anne babaları da memnun edecek bir uygulama. Çünkü aşıları doktora gitmeden, kendi evlerinde, istedikleri aralıklarda uygulama imkanları olacak” diyor. Aşının tavşanlarda yapılan testleri başarılı oldu. Bilim dünyası, bu aşı kapsüllerinin insanlarda da etkili olmasını umuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İlaç verilip evine gönderildi, sabah ölü bulundu02 Mayıs 2017 Salı 13:03
  • Mantar kalbi koruyor02 Mayıs 2017 Salı 13:00
  • "nargile kalp ritmini bozuyor"30 Nisan 2017 Pazar 14:36
  • Sporcularda psikiyatrik hastalıklar gizleniyor veya göz ardı ediliyor29 Nisan 2017 Cumartesi 14:10
  • Havuç saç dökülmesini önlüyor29 Nisan 2017 Cumartesi 14:02
  • Diyabet Derneği’nin Mayıs ayı sohbet toplantısı gerçekleşiyor28 Nisan 2017 Cuma 12:36
  • Vajinismus neden ortaya çıkar?27 Nisan 2017 Perşembe 14:13
  • Parkinson hastalığının tedavisi var mıdır?27 Nisan 2017 Perşembe 12:52
  • Sol bacağı ters dikildi!26 Nisan 2017 Çarşamba 16:54
  • Bu besinler kilo kaybına yardımcı oluyor!26 Nisan 2017 Çarşamba 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti