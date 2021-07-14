  • BIST 1.366,670
  • Altın 503,04
  • Dolar 8,6080
  • Euro 10,1400
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Aşılar Delta plus’a karşı etkili mi?

» »
Coronavirüsün ortaya çıktığı andan bu yana pek çok kez mutasyona uğradı. Mutasyonların daha öldürücü olduğu da bilimsel çalışmalarla ortaya konuldu.
Aşılar Delta plus’a karşı etkili mi?

Coronavirüsün ortaya çıktığı andan bu yana pek çok kez mutasyona uğradı. Mutasyonların daha öldürücü olduğu da bilimsel çalışmalarla ortaya konuldu. Son günlerde ülkemizde de görülen Delta ve Delta Plus'ın özellikleri kadar aşıların bu mutasyonlara karşı koruyuculuğu da merak ediliyor.

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil'e bu konuyu sordum. İşte açıklamaları…

DELTA'DAN DAHA MI HIZLI BULAŞIYOR?

SARS-CoV-2 virüsünün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanımlanan ve izlenen 11 çeşidi bulunmaktadır. Bu varyantlardan biri olan Delta varyantı ‘B.1.617.2' olarak da bilinir. İlk olarak Aralık 2020'de Hindistan'da tanımlandı ve önceden baskın olan Alfa varyantına göre yüzde 40-60 oranında daha fazla bulaşıcı olduğu gözlendi. 10'dan fazla ülkede tanımlanan bu varyantın daha hızlı bulaşabileceğine dair endişeler olmakla birlikte, bu varyantın bulaşıcılığının var olan Delta varyantına benzer olduğu da bildirilmektedir.

EN ÇOK KİMLER RİSK ALTINDA?

Delta Plus varyantı bulaşıcılığının yüksek olması, akciğer hücre reseptörlerine daha güçlü bağlanması ve tedaviye yanıtta potansiyel azalma nedeniyle dünyada endişe yaratmaktadır. Bu varyant, önceden Covid-19 enfeksiyonu geçirenler veya zayıf aşı yanıtı olan kişileri veya eksik aşılananlarda yayılımda hafif bir avantaja sahip olabilir. Ancak bu durumun Delta varyantından daha fazla olmadığı belirtilmektedir. Yakın zamanda saptanan bu varyantın özelliklerini anlamak için Delta Plus varyant ile enfekte olan kişilerden daha fazla veri elde etmek gerekir.

HASTANEYE YATIŞ ORANLARI AZALIR MI?

Henüz Delta Plus varyantına karşı aşı etkinliği hakkında yeterli veri olmamakla birlikte varyantın aşılı kişileri de enfekte ettiğine dair net bir bilgi yoktur. Bununla birlikte tam aşılı kişilerde Delta Plus varyantı görülme oranlarında bir artış bildirilmemiştir. Kanada'da yapılan bir çalışmada, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozundan 14 gün sonra semptomatik enfeksiyonlardan korumada yüzde 56, ikinci doz aşıdan 7 gün sonra yüzde 87 oranında etkin olduğu bildirilmiştir. İki doz ve belli bir oranda aşılı olan toplumlarda yayılımın ve hastaneye yatış oranlarının daha az olacağı düşünülmekle birlikte, artan bulaşıcılığa ve antikorlardan kaçma potansiyeline sahip varyantlar, pandemiyi kontrol etme ve hafifletme çabaları için bir tehdit oluşturmaktadır.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Delta varyantının dünyada yayılması nedeniyle DSÖ, aşı durumlarına bakılmaksızın insanlara maske takmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. Bu varyanta karşı maksimum sayıda insan aşılanmalı, maske-mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulmalı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ketojenik Diyet Nedir?13 Temmuz 2021 Salı 22:15
  • Kilo Vermeyi Zorlaştıran 8 Hata13 Temmuz 2021 Salı 21:53
  • Akciğeri Güçlendiren Besinler!13 Temmuz 2021 Salı 20:52
  • Ayak Bileğindeki Şişliğe Dikkat!13 Temmuz 2021 Salı 20:15
  • Çileğin Bilinmeyen Faydaları13 Temmuz 2021 Salı 19:45
  • Kabızlık sorununa karşı probiyotik içeren ürünler tüketilmeli13 Temmuz 2021 Salı 14:02
  • Araştırma: Diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak bunamaya karşı koruma sağlayabilir13 Temmuz 2021 Salı 13:57
  • Pandemide artan hareketsizlik varis yaşını öne çekti13 Temmuz 2021 Salı 13:37
  • Yeni bir variant: Kappa Varyantı nedir? Belirtileri nelerdir?13 Temmuz 2021 Salı 13:26
  • Bilim insanları: Düzenli kahve içmek Covid-19 riskini azaltıyor13 Temmuz 2021 Salı 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti