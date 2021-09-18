Aşıların koruma süreleri karşılaştırıldı… Moderna, BioNTech’ten daha iyi çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu yılın mart ve ağustos ayları arasında corona aşısı olan ve hastanede yatmak zorunda kalan 3 bin 689 kişinin verilerini mercek altına aldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu yılın mart ve ağustos ayları arasında corona aşısı olan ve hastanede yatmak zorunda kalan 3 bin 689 kişinin verilerini mercek altına aldı.

Dört ay süren incelemede delta varyantının enfeksiyonlarda büyük artışa neden olduğu saptanırken, bu hastaların yüzde 12.9'nun Moderna, yüzde 20'sinin ise BioNTech ile aşılandığı vurgulandı.

BIONTECH HIZLA KAYBEDİYOR

Aşının üzerinden zaman geçtikçe, etkisinin incelendiği araştırmada, Moderna ile aşılanmış hastaların coronadan korunma oranı ilk dört ayda yüzde 93'ten 92'ye indi. BioNTech ile aşılananlarda ise bu oran, dört ayda yüzde 91'den 77'ye düştü.

CDC'nin raporu, uluslararası medyada geniş yer buldu. Giderek daha fazla araştırma, Moderna'nın BioNTech'ten daha uzun vadeli koruyucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Her ikisi de mRNA tabanlı olan aşılar arasındaki farkın, Moderna'nın dozunun daha yüksek olması ve iki doz arasındaki bekleme süresinin uzunluğu ile ilgili olduğu sanılıyor. Bu sonuçların, kuvvetlendirici aşılara da bir örnek oluşturabileceği açıklandı.

ŞAHİN: ÜÇÜNCÜ DOZ LAZIM

Türkiye'de henüz ABD ile AB tarafından onaylanmayan Çin aşısı Sinovac yapılmış, ardından bundan vazgeçilerek BioNTech'e dönülmüştü. BioNTech aşısının zamanla etkisini yitirdiğini şirketin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin de kabul etmiş ve üçüncü doz aşı önermişti.

BioNTech'in aşının dozunu artırması veya iki aşı arasındaki süreyi yeniden önermesi bekleniyor.