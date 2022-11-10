Aşılı kişilerde benzer Covid-19 semptomu görüldüğü ortaya çıktı

Uzmanlar, Covid-19 aşılarının hastalığa yakalanmayı engellediği yönünde yanlış bir inanç olduğunu vurgulayarak hastalığın aşılı kişiler arasında da hala görüldüğünü vurguladılar.

Express’in haberine göre, aşıya rağmen corona virüsüne yakalanan insanlarda farklı semptomların görüldüğünü söyleyen ZOE Covid Study uygulaması, aşı olan ve ardından Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hapşırma nöbetleri bildirdiklerini açıkladı.

ZOE araştırmacıları, aşılanmış ve daha sonra Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin, aşı olmayanlara kıyasla hapşırmayı bir semptom olarak bildirme olasılığının “daha yüksek” olduğunu bildirdiler.

VİRÜSLERİN YAYILMASINDA ROL OYNUYOR

Bilim insanları “Aşı olduysanız ve nedensiz yere çok hapşırmaya başladıysanız, özellikle daha fazla risk altında olan kişilerin yanında yaşıyor veya çalışıyorsanız, corona virüsü testi yaptırmalısınız” diye belirttiler.

Ayrıca hapşırmak, virüslerin yayılmasının da önemli bir yolu. Ekip, “Damlacıkların yayılmasını en aza indirmek için tüm öksürük ve hapşırıkları mendille veya dirseğinizin iç kısmıyla kapatmaya çalışın. Ellerinizi yıkayana kadar gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının” diye ekliyor.

Uygulama, aşıya rağmen en çok görülen Covid-19 semptomlarını da boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, kalıcı öksürük ve baş ağrısı olarak açıkladı.