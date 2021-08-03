Aşılı kişilerin kapalı alanlara girişlerinde serbestlik tartışılıyor

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu’na yaklaşık 2 saat başkanlık etmesi ve saat 14.00’de ayrılmasının ardından Başbakan Ersan Saner başkanlığında devam eden toplantı yaklaşık 4 saat 15 dakika sürdü.

Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Saner açıkladı.

AŞILI KİŞİLERE KAPALI ALANLARA GİRİŞLERDE SERBESTLİK, AŞISIZ KİŞİLERE PCR VEYA ANTİJEN ZORUNLULUĞU ÖNERİSİ…

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na Bakanlar Kurulu’nun bir önerisinin Sağlık Bakanı tarafından aktarılacağını belirten Saner, bunun, ülkedeki salgının önlenmesi için aşılı kişilerin kapalı alanlarda özellikle devlet dairelerine girişlerinde herhangi bir işleme tabi tutulmadan giriş çıkışlarının serbest olması, aşısız vatandaşların ise devlet dairelerine girebilmeleri için 3 günlük PCR veya antijen testinin istenmesi olduğunu kaydetti. Bunun dışında aşısız kişileri aşı yapmaya yönlendirmek istediklerini dile getiren Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bu konuda bir karar üretmesi için Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bakanı’nın görevlendirildiğini bildirdi.

“AŞISIZ KİŞİLERE PCR TESTLERİ ÜCRETLİ OLACAK”

Saner, bu değerlendirme sonucunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun üreteceği kararla aşılı vatandaşların giriş-çıkışlarının rahatlatılırken, aşısız olan vatandaşlarının özendirilmesinin gündeme geleceğini söyledi. Saner, aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını da açıkladı.