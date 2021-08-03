  • BIST 1.401,890
  • Altın 485,57
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8900
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Aşılı kişilerin kapalı alanlara girişlerinde serbestlik tartışılıyor

» »
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu’na yaklaşık 2 saat başkanlık etmesi ve saat 14.00’de ayrılmasının ardından Başbakan Ersan Saner başkanlığında devam eden toplantı yaklaşık 4 saat 15 dakika sürdü.
Aşılı kişilerin kapalı alanlara girişlerinde serbestlik tartışılıyor

Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Saner açıkladı.

AŞILI KİŞİLERE KAPALI ALANLARA GİRİŞLERDE SERBESTLİK, AŞISIZ KİŞİLERE PCR VEYA ANTİJEN ZORUNLULUĞU ÖNERİSİ…

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na Bakanlar Kurulu’nun bir önerisinin Sağlık Bakanı tarafından aktarılacağını belirten Saner, bunun, ülkedeki salgının önlenmesi için aşılı kişilerin kapalı alanlarda özellikle devlet dairelerine girişlerinde herhangi bir işleme tabi tutulmadan giriş çıkışlarının serbest olması, aşısız vatandaşların ise devlet dairelerine girebilmeleri için 3 günlük PCR veya antijen testinin istenmesi olduğunu kaydetti. Bunun dışında aşısız kişileri aşı yapmaya yönlendirmek istediklerini dile getiren Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bu konuda bir karar üretmesi için Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bakanı’nın görevlendirildiğini bildirdi.

“AŞISIZ KİŞİLERE PCR TESTLERİ ÜCRETLİ OLACAK”

Saner, bu değerlendirme sonucunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun üreteceği kararla aşılı vatandaşların giriş-çıkışlarının rahatlatılırken, aşısız olan vatandaşlarının özendirilmesinin gündeme geleceğini söyledi. Saner, aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını da açıkladı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (3 Ağustos 2021)03 Ağustos 2021 Salı 08:26
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar03 Ağustos 2021 Salı 08:23
  • Yeniboğaziçi'nde pozitif vakalar!02 Ağustos 2021 Pazartesi 23:07
  • Saner: Aşısız kişilere PCR testi ücretli olacak (VİDEO)02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:39
  • Toros: Kıbrıslı Türkleri dünyadan koparmakta ve yalnızlaştırmakta olan ayrılıkçı zihniyeti kınıyorum02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:15
  • KKTC'de 94 vaka saptandı, 236 kişi taburcu oldu02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:11
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı…02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:29
  • Cumhurbaşkanı Tatar Yenicami Ağdelen Spor Kulübü (YAK) Heyetini Kabul Etti02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar Eşi Sibel Tatar İle Birlikte Yarın İstanbul’a Gidecek02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:12
  • Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte yarın İstanbul’a gidecek.02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti