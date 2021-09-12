Aşılı olanların Covid-19'dan ölme riski 11 kat daha az | Araştırma

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmada, Delta varyantının yaygın hale geldiği dönemde tam aşılı kişilerin Covid-19'dan ölme olasılığının 11, hastaneye kaldırılma olasılığının ise 10 kat daha az olduğunu duyurdu.

Veriler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 600 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarıyla ilgili.

Araştırmada, çalışmalarda elde edilen verilere göre Moderna'nın aşısının Delta döneminde biraz daha yüksek bir koruma seviyesi sunduğu belirtildi. Ancak çalışmanın detayları açıklanmadı.

Araştırma, ABD Başkanı Joe Biden'ın kısmen uygulanan aşı zorunluluğunu tüm federal hükümet ve sağlık çalışanlarına genişletmesinin ardından yayımlandı. Ülkede özel sektörde 100'den fazla personeli olan iş yerlerinde çalışanlara aşı veya haftada bir test zorunluluğu getirilmişti.

"Çalışma aşılamanın işe yaradığını gösteriyor"

CDC direktörü Rochelle Walenksy yaptığı açıklamada, "Çalışma gösteriyor ki, aşılama işe yarıyor" açıklamasında bulundu.

Araştırmada, Delta'nın baskın olduğu 9 Nisan-19 Haziran tarihleri arasında 13 bölgede yüz binlerce vaka incelendi ve veriler 20 Haziran-17 Temmuz ile karşılaştırdı.

Bu dönemler arasında, aşılı bir kişinin Covid enfeksiyonu riski hafifçe arttı; aşılanmamış bir kişiye kıyasla enfekte olma olasılığı ise 11,1 kattan 4,6 kat daha düşük.

Hastaneye yatış ve ölüme karşı koruma daha istikrarlı kaldı, ancak bu oran 65 yaş ve üstü kişilerde de genç yaş gruplarına göre daha fazla düştü.

ABD'de takviye aşıların sunulması muhtemel

CDC ve Gıda ve İlaç Dairesi, takviye aşılarına olan ihtiyacı da değerlendiriyor.

Biden yönetimi bu ayın sonlarında kullanıma sunmaya başladığında, yaşlıların takviye aşıyı ilk alanlar arasında olması muhtemel.

Bu sırada 400'den fazla hastane, acil servis ve acil bakım kliniğinde Haziran-Ağustos ayları arasında aşı etkinliğini değerlendiren çalışmalardan biri, aşıyı markalarına göre sınıflandırdı.

Moderna hastaneye yatmaya karşı yüzde 95 daha etkili

Hastaneye yatmaya karşı etkinlik yüzde 95 ile Moderna için en yüksek düzeyde çıkarkenk; Biontech aşısı yüzde 80, Johnson & Johnson'ın aşısının ise hastane yatışlarını yüzde 60 önlediği kayda geçti.

Ayrıca hastaneye yatmaya karşı genel etkinlik, tüm yaş grupları için yüzde 86 iken, 75 yaşın üzerindekiler için ise yüzde 76'ya düştü.

Moderna'nın aşısının neden Delta döneminde Pfizer'e göre hafif bir üstünlük sağladığı ise henüz bilinmiyor.