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"Asılsız iddiaları kınıyoruz"

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"Asılsız iddiaları kınıyoruz"
DP Lefkoşa İlçe Örgütü Başkanı Denktaş KTÖS’ü kınadı

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa İlçe Örgütü Başkanı Rauf Denktaş “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından basılan 2017 ajandasının içeriğinde bulunan gerçek dışı ve asılsız olan iddiaların paylaşımını ve yayınlanmasını şiddetle kınadıklarını” bildirdi.

DP Lefkoşa İlçe Örgütü Başkanı Rauf Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik yapılan asılsız ithamları şiddetle kınıyoruz” dedi.

KTÖS yönetiminin  büyük bir gaflet ve yanılgı içinde gençleri ve çocukları yanıltıcı bilgiler vererek zehirlediklerini ileri süren Denktaş, temel görevi eğitim ile ilgili konularda sendikal görevlerini yerine getirmek olan KTÖS’ün  amacını aştığını ifade etti.

Denktaş, Kıbrıs Türkü’nü aşalağıyıcı, bölücü , kışkırtıcı ve  uluslararası camiada halen sürdürülmekte olan dava sürecini haksız bir şekilde itham eden KTÖS 2017 ajandalarının  Kıbrıs Türkü’nü bölücü ve aşağılayıcı  bir unsur olarak kullanılmakta olduğunu iddia etti.

Kıbrıs Türkü'nün kendi vatanında vermek zorunda kaldığı varoluş ve yeniden özgürlük ve egemenliğini elde etme mücadelesinin çok çetin evrelerden geçerek bugünlere ulaştığını belirten Denktaş,  O zor günlerin inanç ve bilinci sayesinde bölücü faaliyetlerin yoğunluk kazandığı dönemlerde Kıbrıs Türk  insanının  örgütlü ve etkin mücadelenin artık kaçınılmaz hale geldiği bir noktada “kendi bağrından çıkan soylu Türk Mukavemet Teşkilatı”nı kurduğunu vurguladı.

Denktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinin önderleri Osman Örek , Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve şehit düşen bütün mehmetçik, mücahit ve mukavemetçilerimizin tarihsel katkılarına hakaret eder derecedeki bu paylaşımlar Kıbrıs Türk tarihine yönelik çarpıtmalar sadece kendi tarihimize değil, kendi milli kimliğimize de hakarettir.

İçlerinde barındırdıkları kin ve nefret ile evlatlarımıza Kıbrıs Türk halkının lideri, sembolü ve KKTC'nin kurucusu olan I. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı adeta bir vatan haini olarak gösterme uğraşları asla kabul edilemez.

‘Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın, Anavatan Türkiye generalleri  ile işbirliği yaparak KKTC’nin ilan edildiği ve bu ilanın toplumsal varlığımızı tehlikeye attığı’ iddiaları çarpık bir anlayışın ürünüdür.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş kalıcı ve adil bir çözüm antlaşmasına imza atabileceğini Kıbrıs konusundaki görüşme sürecinde ortaya koyduğu görüşler ve imzaladığı iki doruk antlaşması ile de göstermiştir. Devletimizin gelişmesini, kökleşmesini, Kıbrıs Türk halkının refah ve huzur içinde yaşamasını kendi yaşam amacı edinen Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş halkçı, mütevazı, samimi kişiliği ile de gerek siyasi gerekse sosyal yaşamımıza damgasını vurmuş bir şahsiyettir.

KTÖS yönetiminin böylesine kin ve nefret iddiaları ile dolu bir ajandayı yayınlayarak kime ve neye hizmet ettiklerini sorguluyoruz. KTÖS’ün tüm yöneticilerini şiddetle kınıyoruz.”

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