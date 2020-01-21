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Asım Akansoy: “Büyükkonuk’da çalışanlar 3-4 aydır maaş alamıyor”

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Belediyelerdeki idari ve ekonomik krizlere işaret eden CTP Milletvekili Asım Akansoy, Büyükkonuk Belediyesi’nde 3-4 aydır çalışanların maaş alamadığını, hatta bordrolar üzerinde oynama yapıldığını ve çalışanların dava açtığını anlattı.
Asım Akansoy: “Büyükkonuk’da çalışanlar 3-4 aydır maaş alamıyor”

Belediyelerdeki idari ve ekonomik krizlere işaret eden CTP Milletvekili Asım Akansoy, Büyükkonuk Belediyesi’nde 3-4 aydır çalışanların maaş alamadığını, hatta bordrolar üzerinde oynama yapıldığını ve çalışanların dava açtığını anlatarak, belediyelerin daha sıkı denetimlerle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akansoy, konunun çözümü için yetkilileri ve Bakanlar Kurulu’nu göreve çağırdı.

 

Çavuşoğlu: “Belediye sayısı 12 olmalı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, anketlerin yapılma sebebinin durum tespiti olduğunu belirterek, dün yayımlanan ankette UBP adayının önde çıkasının mantıklı olduğunu, önceki seçimle de örtüştüğünü kaydetti.

Belediyeciliğin kangren olmuş bir konu olduğunu herkesin bildiğini reformun artık olmazsa olmaz noktaya geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, gelirleri aynı olmayan belediyelerin aynı giderlere sahip olmasının tıkanıklığa yol açtığını da belirtti.

Ülkedeki belediye sayısının kesinlikle azalması gerektiğine inandığını dile getiren Çavuşoğlu, kendi görüşünün 12 belediyeyle bu konunun toparlanabileceği yönünde olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, belediyeler reformunun el birliğiyle ivedilikle yapılarak yola öyle devam edilmesini önerdi.

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