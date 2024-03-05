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Asım Akansoy: Erhan Arıklı yaşadığı sıkıntıları aşmak için anlaşılan yol arıyor

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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, kişisel sosyal medya hesabından, dün Meclis’te Erhan Arıklı ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman arasındaki tartışma nedeniyle, "Erhan Arıklı yaşadığı sıkıntıları aşmak için anlaşılan yol arıyor" paylaşımında bulundu.
Asım Akansoy: Erhan Arıklı yaşadığı sıkıntıları aşmak için anlaşılan yol arıyor

İşte açıklama;

Erhan Arıklı yaşadığı sıkıntıları aşmak için anlaşılan yol arıyor.

Bugüne dek sağa sola saldırmaları yetmedi, hukuk dışı uygulamalarını, başarısızlıklarını, halkın 59 milyon euro’sunu “hediye” etmesini, havaalanında güvenlik sorunu yaratmasını sorgulayanları, eleştirenleri şovmenlikle suçlamasına karşı aldığı cevabı kullanmaya çalışıyor.

Her zaman yaptığı gibi tek derdi toplumu bölme, düşmanlaştırma ve bunun üzerinden kendi çevresini toparlama.

Ancak seçtiği adres yanlış.

Toplumun çok iyi bildiği üzere, Genel Başkanımız Tufan Erhürman’ın büyük hassasiyet gösterdiği bir konuda Arıklı’nın saldırıya geçmesi hiçbir işe yaramaz.

Biz toplumsal bütünlük önemlidir, düşmanlaştırmayı kabul etmeyiz dedik ancak ülkeyi yönetenlerin yarattıkları rezilliklere sessiz kalacağız, halkın parasını dağıtanlara göz yumacağız, halkın güvenliği ile oynayanlara onay vereceğiz asla demedik, demeyeceğiz.

Kimin kim olduğunu çok iyi biliyoruz.

Halk da biliyor.

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