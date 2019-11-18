Asım Akansoy K-PET Grevini meclise taşıdı

İşte Asım Akansoy'un konuşması:

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Cuma gününden beri, Kıbrıs Türk Petrollerinde yetkili sendika olan, Dev-İş’e bağlı Petrol-İş sendikası grev yapmaktadır.

Grevin nedeni, içerisinde yüzde onluk hissesi olan devlet de olan İşveren tarafın, yeni çalışan ihtiyacını karşılarken Toplu İş sözleşme düzenini bozmak istemesidir.

Kıbrıs Türk Petrolleri, 2011 yılında yapılan tartışmalı özelleştirme hamlesi ile %45 oranında iki şirkete ve %10 oranında devlete bırakılmıştır.

İşveren, yeni alınacak çalışanlara hale yürürlükte olan barem skalası ile yapılacak bir Toplu İş Sözleşmesine karşı çıkmıştır.

Zor ve tehlikeli bir görev yürüten, çalışma ve iş güvenliği riski yüksek olan çalışan sayısı başlangıçta 150 iken, uzun süre 60 ardından emekliliklerden dolayı 38 kişiye düşmüştür. Şu anda işyerinde gerçekten ciddi anlamda personel ihtiyacı vardır.

İşveren, yüksek riski olan bu çalışma yerine, TİS’e bağlı sözleşmeli/kadrolu işçi istihdam edeceğine taşeron sistemine yönelmekte, TİS’e aykırı işçi çalıştırmak istemekte ve çalışma düzenini bozarak, güvenlik riskini artıran adım atmaya yönelmektedir.

Gelinen aşamada sendika, yeni bir barem skalası yapılması ile maaşlardan %20 indirime gidilmesini kabul etmiştir. Sendika burada, senede bir gün işverene toplam maliyeti yılda 40 bin tl olan bayram ödeneğini, yürürlükteki TİS’de yer aldığı gibi… talep etmiştir. İşveren temsilcisinin katı tutumu, grevi tetiklemiş ve uzlaşı girişimi ortadan kalkmıştır.

İşveren, yeni alınacak olanları göç yasasına göre ve Toplu İş Sözleşmesi yapmadan alacağım, eski çalışanlar aynen var olan hakları ile çalışmaya devam edecekler diye Sendikaya bildirimde bulunurken, aslında, çalışanlar arasında ayrımcılığı körüklemeye, çalışma düzenini bozmaya ve yüksek riskli bu alanı tehlike ile karşı karşıya bırakmaya mı çalışmaktadır?

Bu tavır örgütsüz toplum girişiminin bir adımıdır. Belli bir sürede sendikasızlaştırma girişimi için yol açmadır.

Bugün, KT Petrollerinin, 95 tane bayisi bulunmaktadır. Bayiler işverene bu sorunu bir an önce çözmelisiniz demektedir. Ancak işveren yasaları ihlal ederek karşı hamle yapmıştır.

“Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası altında çıkarılan 1986 Akaryakıt Satış ve İştigali (Denetim ve düzenleme) Tüzüğü’nün 7. Maddesine göre, KKTC’ye ithali, depolanması ve satışı yapılan akaryakıtın evsafı yetkililerce belirlenen standardın dışında olamaz, diye belirtilmekte… “Her bayii hangi petrol Şirketinin yakıtını sattığını alenen belirtir ve o şirketteki bayiliği devam ettiği sürece de bir başka bayinin petrolünü depolayamaz ve satamaz” ifadesi bulunmaktadır. Ve yapılacak olan denetimlerde tüzüğe aykırı durum tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatılır diye de devam etmektedir.

Oysa bugün, KT Petrolleri, grevi gerekçe göstererek bayilerine, kendi rakibi, olan şirketin petrolünü iddiaya göre günlük 3 milyon tl karşılığında dağıtmaktadır.

Burada gayrı yasallık vardır. Denetimsizlik vardır ve göz yumma vardır.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri,

Gelinen noktada 2011 yılından bugüne kadar iş hacminin katbekat artması ve kar marjının büyümesine rağmen, emekliye çıkan birçok çalışanın yerine yürürlükteki TİS’i ve sendikal örgütlülüğü genişletmemek adına tek bir istihdam yapılmamış olması düşündürücüdür. Bugün gelinen noktada, mevcut iş yükünün mevcut çalışan sayısı ile sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi imkânsız hale gelmiştir.

En az sendika kadar bunun farkında olan bu iki işveren grubu, yeni istihdam şartını mevcut TİS’teki hemen hemen tüm hakları, kaldırılmasına bağlayarak sendikaya şantaj yapmaktadır. Bu tavır kabul edilemez…

Gelinen durumda,

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE REFERANDUM YASASI’nın sorumlu kıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı süratle devreye girmeli, taraflarla aktif bir diyalog içerisine girerek Grevin, TİS düzeni ve çalışanların hak ve çıkarları gasp edilmeden sonlandırılmasını sağlamalıdır. Bu yönde bir girişim başlattınız mı?

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, KT Petrolleri yönetimine, bahse konu gayrı yasallık için gerçekten, siz iki petrol şirketi aranızda anlaşın biz göz yumarız gibi, gayrı yasallığı teşvik edici bir göz yummaya yöneldi mi?

Sonuçta, %10 altın hissesi olan devlet, kendi ortak olduğu bu işyerinde çalışanlara yapılan bu gayrı yasal muamele karşısında neden gerekli düzeni sağlamak için adım atmadınız, bugün ne yapmayı düşünmektesiniz ? Teşekkür ederim.