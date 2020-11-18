  • BIST 1.295
  • Altın 465,655
  • Dolar 7,6828
  • Euro 9,1189
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Asım Akansoy: “Şımarık çocuklar gibi halkın önüne sandık kuramazsınız”

» »
CTP Milletvekili Asım Akansoy, azınlık hükümetinin bir kaos hükümeti olacağına dikkat çekerek kurulacak olan hükümet modelinin istikrarlı olmayacağını ve erken seçime neden olacağını belirtti.
Asım Akansoy: “Şımarık çocuklar gibi halkın önüne sandık kuramazsınız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Akansoy, azınlık hükümetinin bir ‘kaos’ hükümeti olacağını ifade ederek Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kuramayacak ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etmesi gerektiğini dile getirdi.

Erken seçim tartışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akansoy, “Şımarık çocuklar gibi insanımızın önüne sandık kuramazsınız” diyerek CTP olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli'de orta refüje çıkıp bir yayaya vurdu ,çembere çarpıp durabildi18 Kasım 2020 Çarşamba 17:45
  • Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar18 Kasım 2020 Çarşamba 17:40
  • HP'de şok istifa18 Kasım 2020 Çarşamba 17:38
  • Yarın akşamdan itibaren yağmur bekleniyor18 Kasım 2020 Çarşamba 17:10
  • Hale Özdınak anı maçı ile anıldı18 Kasım 2020 Çarşamba 17:09
  • Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesini Ziyaret Etti18 Kasım 2020 Çarşamba 17:08
  • SMA hastası minik Ali için yardım çekilişi18 Kasım 2020 Çarşamba 17:07
  • Yılbaşında 2 milyon ikramiye18 Kasım 2020 Çarşamba 16:53
  • Brıtısh Resıdents Socıety’den Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyon’na Ziyaret18 Kasım 2020 Çarşamba 16:29
  • 750 bin TL’lik ikramiye talihlisine verildi18 Kasım 2020 Çarşamba 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti