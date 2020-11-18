Asım Akansoy: “Şımarık çocuklar gibi halkın önüne sandık kuramazsınız”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, azınlık hükümetinin bir kaos hükümeti olacağına dikkat çekerek kurulacak olan hükümet modelinin istikrarlı olmayacağını ve erken seçime neden olacağını belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Akansoy, azınlık hükümetinin bir ‘kaos’ hükümeti olacağını ifade ederek Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kuramayacak ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etmesi gerektiğini dile getirdi.

Erken seçim tartışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akansoy, “Şımarık çocuklar gibi insanımızın önüne sandık kuramazsınız” diyerek CTP olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.