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Asım Akansoy: Ülkeyi yönetmekten aciz olan bu yönetimden kurtulmalıyız!

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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Ülkeyi yönetmekten aciz olan yönetimden bir an önce kurtulmak gerektiğine işaret etti ve erken seçime hazır olduklarının altını çizdi.
Asım Akansoy: Ülkeyi yönetmekten aciz olan bu yönetimden kurtulmalıyız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs Postası Web TV’de Erçin Şahmaran’ın sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın değerli bir siyasetçi olduğunu söyleyen Akansoy, Kıbrıs sorununda içinde bulunulan durumu değerlendirdi. Holguin’in ocak ayından itibaren temaslarını ciddiyetle sürdürdüğüne dikkat çeken Akansoy, Holguin’in dengeleri gözettiğini ve süreci de iyi yönettiğini vurguladı. Ersin Tatar’ın uzlaşmadan uzak tavırlarıyla ilgili de konuşan Akansoy, “Sayın Tatar’ın yaklaşımı, BM sistemine yönelik her şeyi darmadağın eden bir yaklaşımdır” dedi. Ersin Tatar’ın, yeni bir müzakere sürecini savunduğuna işaret eden Akansoy, “Bugüne kadar konuşulan her şey bir tarafa çekilsin istiyor. İki devlet istiyor ve masaya oturmuyor. Söz konusu düşünce, Kıbrıslı Türkler üzerindeki ambargoyu kaldırmaz. Bu yaklaşım fayda sağlamaz” diye konuştu. Ortada bir kaos bulunduğunu ifade eden Akansoy, mülkiyetle ilgili sorunlardan da örnekler verdi. Rum tarafının, var olan problemi kendi lehine kullanmak için mülkiyet konusunun üzerine gideceğine işaret eden Akansoy, bunun karşılığında Ersin Tatar’ın ne yaptığını sordu.

“HAKLARIMIZI MASADA TALEP ETMELİYİZ”

“Sayın Tatar’ın kontrollü bir gerilim politikası uygulayacağını düşünüyorum. Kontrollü gerilime devam edecekler” diyen Akansoy, uluslararası hukukun nereye kadar zorlanabileceğini sorguladı. Akansoy, yaşatılanların bedelini, bu adada yaşayan insanların ödediğinin altını çizdi. Asım Akansoy, “Derdimiz, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunacağı adımlar atılması ve dünyadan daha da izole olmamasıdır” ifadelerini kullandı. Kıbrıslı Türklerin dünyada özne olabilmesinin önemine de işaret eden Akansoy, şu an uygulanan siyasetle Kıbrıs Türk halkının sözünün dünyada geçerli olmadığına dikkat çekti. Hak ve çıkarların masada savunulabileceğinin altını çizen Akansoy, “Haklarımızı masada talep edelim diyoruz. Müzakere zemini BM zemini olmalıdır. BMGK kararlarından çıkmamamız gerekiyor. Biz, siyasi eşitliği ön koşul koyan bir partiyiz. Ortaya koyduğumuz argümanlar çok güçlü argümanlardır” dedi. Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanın dışına itenin, bizzat Tatar olduğuna vurgu yapan Akansoy, “Uluslararası hukuk esastır ve bunun esas olduğunu herkesin bilme zorunluluğu vardır” diye konuştu.

“ERKEN SEÇİME HAZIRIZ”

Şu an Kıbrıs’ta belirsiz bir durum olduğunu söyleyen Akansoy, söz konusu belirsizliğin, Kıbrıslı Türklere “hayrı” olmadığını dile getirdi. Akansoy, belirsiz ortamın, istikrarsızlık ürettiğine dikkat çekti ve “Bunun sonucunda çocuklarımız yarınını göremez” ifadelerini kullandı. CTP olarak hiçbir zaman diyalogdan kaçmadıklarının altını çizen Akansoy, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Ankara temaslarını değerlendirdi ve söz konusu temasları olumlu olarak niteledi. “CTP diyalog kurar, kaçmaz” diyen Akansoy, ilkeler doğrultusunda diyaloğun önemine işaret etti. Asım Akansoy, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan Meclis’e gelecekse, CTP de orada bulunacak. Siyasette alanlar önemlidir. Asla diyalogdan kaçma durumumuz olmaz” diye konuştu. Bir an önce erken seçime gidilmesi gerekliliğini de anımsatan Akansoy, “Erken seçime gitmeliyiz. Bu ülkeyi yönetmekten aciz yönetimden kurtulmalıyız. Erken seçime hazırız” diye ekledi.

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