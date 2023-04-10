Asım Akansoy ve Emrah Yeşilırmak arasında gerilim!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın görüşüldüğü şu sıralarda CTP Milletvekili Asım Akansoy ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak arasında bir gerginlik yaşandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’da Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun kürsüden konuştuğu sırada sözünün kesilmesi ve 'söz size geldiğinde sizi konuşturmayacağım' sözleri üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan gerginlik diğer milletvekillerinin araya girmesi ve Zorlu Töre’nin uyarıları ile sona erdi.