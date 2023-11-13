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Asım Akansoy'dan Töre'ye..."faşist bir zihniyetin temsilcisidir."

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Asım Akansoy'dan Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye..."faşist bir zihniyetin temsilcisidir."
Asım Akansoy'dan Töre'ye..."faşist bir zihniyetin temsilcisidir."

Asım Akansoy'dan Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye..."faşist bir zihniyetin temsilcisidir."

İşte CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy'un açıklaması...

Zorlu Töre bugün Meclis’te yaptığı açıklama ile bir kez daha gerçek yüzünü göstermiştir. Tamirde olan araçlara benzin aldırdığı iddialarına tatmin edici bir cevap ve Divan kurulunun konuyu Maliye Teftiş Kuruluna havale etmesine izin vermek yerine, saldırıya geçmeyi yöntem zanneden Töre, kendi gibi düşünmeyenleri yok sayan, ötekileştiren, düşmanlaştıran faşist bir zihniyetin temsilcisidir.

Kendisi Meclisin tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği siyaset alanı olduğunun idrakinde değildir.

En büyük özelliği yalan söyleyerek rakiplerini sağa sola jurnallemek olan Töre’nin Meclis Başkanlığı,

halkımızın seçilmiş temsilcilerinin yer aldığı Meclis’in hem itibarı hem de imajı bakımından son derece talihsiz bir durumdur.

Kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret eden, yalana başvurarak farklı düşünenleri özellikle Türkiye yetkililerine kötülemeyi, jurnallemeyi görev bilen Töre’nin Meclis Başkanlığından bir an önce istifa etmesi gerekmektedir.

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