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Asım: Büyükkonuk Belediye Başkanı duyarsızlığından TİS imzalanamadı, işçiler kadroya alınamadı

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Yüksel Asım: Büyükkonuk Belediye Başkanı duyarsızlığından TİS imzalanamadı, işçiler kadroya alınamadı
Asım: Büyükkonuk Belediye Başkanı duyarsızlığından TİS imzalanamadı, işçiler kadroya alınamadı

Büyükkonuk Belediye Meclis üyesi Yüksel Asım açıklama yaptı.

İşte açıklama;

BELDE HALKINA VE BELEDİYE ÇALIŞANLARINA BILĞILENDIRME .

Her yıl belediye çalışanlarının toplu iş sözleşmelerinin(20ARALIK ve 31 OCAK)Tarihlerinde imzalanması gerekirken Mayısın ortalarına gelmemize rağmen iş güvencesi ve haklarının alınabilmesi adına iş bu sözleşmesi malesef Büyükkonuk Belediyesi başkanını duyarsızlığı ve de umursamazlığı yüzünden bu güne değin imzalamamıştır. Geçiçi olarak çalışan ve sendikalı olmaya hak kazanan işçilerimizin sendikalı olma yönünde belediye meçlis üyelerinin oy birliğiyle karar almasına rağmen malesef bizim aldığımız kararlar doğrultusunda değil de illegal hareket etmiş ve bizim onaylamadığımız belediyeyi mali (8 )bin aylılık külfete sokacak kararları da belediye üyelerinin onay vermemesine rağmen bu öneriyide sendika görüşmelerinde masaya götürmüş sendikada üç arkadaşını sözleşmeye alınmasının bir hak olduğunu kabul ermiştir.diger atamalar konusunda ise belediyenin mali durumunu bilmediği için meçlis üyelerinin onayı gerekmektedir demiştir. Başkan bu olayları tam tersine anlatarak sendikayı suçlamaktadır.yıllarça bu yolu seçerek gerçek dışı tutumu ve davranışları dolayısıyla malesef belediyenin işleyiş mekanizmasını sekteye uğratarak bu ortamda gelinen noktayı siz sevğili belde halkının hoşgörününe sunarak bilgilendiririz.

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